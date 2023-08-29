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核廢水入海！南韓核醫學專家：「多吃海鮮」比吃肉安全　原因曝光

▲▼ 南韓將加強養殖海鮮出貨前檢驗。（圖／CFP）

▲ 為消除民眾憂慮，南韓將加強養殖海鮮出貨前檢驗。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

日本24日起排放福島核處理水入海，引發南韓民眾憂慮，恐怕將被汙染的海鮮吃下肚。南韓核醫學專家對此指出，飲用水中的氚含量比稀釋過的核處理水更高，且農作物、肉類氚含量也比海鮮更高，因此若想避免攝入氚，反而該多吃海鮮。

根據《朝鮮日報》，首爾大醫院核醫學科教授姜建旭（강건욱，音譯）28日受訪時斷言，福島核電廠排海的核處理水氚含量「是經過6000億年都不會造成問題的水準」。

他說明，自1960年代至今60多年來，人們持續透過飲用水攝取美國和蘇聯核試驗過程中製造出的氚，當時氚在空氣中擴散，透過雨水降下後再變成飲用水，被人類攝入體內。每1公升瓶裝水中就有1貝克的氚，成人體內也可驗出約40貝克的氚殘留。而東京電力公司24日排放首日採樣結果顯示，每公升海水氚含量皆低於10貝克，在正常範圍以內。

▲▼日本開始排放福島核廢水以後，南韓大型超市海鮮乾貨銷量激增，商品上標示「國產（南韓產）」。（圖／CFP）

▲ 南韓大型超市海鮮乾貨銷量激增，商品上標示「國產（南韓產）」。（圖／CFP）

姜建旭表示，福島核處理水中共有22兆貝克的氚，7至8年後抵達南韓時，濃度將是人們至今經日常用水攝取氚含量的100萬分之一，因為核試驗釋放出的氚經由雨水被喝下，反而相當於直接攝入體內，而核處理水排海會被稀釋，因此透過海鮮攝取到的氚少之又少。

他指出，在陸地上淋雨水生長的農產品或喝水長大的畜牧業肉類氚含量比海洋水產高出10倍，因此若是想要降低氚攝取量，反而應該多吃海產。

他表示，許多人誤以為自己體內本來沒有且從未攝取氚，會因為福島核處理水第一次將氚吞下肚，但這種想法是錯誤的。至於中國及俄羅斯反對核處理水排海，姜建旭直指是出於政治因素，因為「俄羅斯透過空氣釋放的氚更多」，認為沒有理由反對日本的做法。

也有民眾質疑，既然核處理水很安全，何不當作日本農業用水？姜建旭對此表示，這種主張不僅不合倫理，且對南韓影響反而更大。

他說明，若透過海洋排放，福島核處理水會因北太平洋海流，最先到達美國阿拉斯加，但若在日本國內蒸發核廢水，居民會直接吸入含有氚的空氣，且雖然量非常少，也可能透過大氣擴散，更直接影響南韓。

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