民眾黨發言人證實柯文哲領獎學金　周玉蔻：應請老闆說明得奬時間

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者劉昌松攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於退休家醫科醫師楊斯棓質疑，民眾黨總統參選人柯文哲日前稱曾拿過杜聰明獎學金是說謊，柯文哲辦公室發言人陳智菡29日回應，柯文哲確實領過杜聰明獎學金，且杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒也證實，曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次。不過，資深媒體人周玉蔻質疑，陳智菡為何不請柯說明得奬時間，還要扯得獎名單公不公開？

柯文哲日前到高雄參加「一代醫人杜聰明」漫畫書發表會時表示，他曾拿過杜聰明獎學金，不料卻遭楊斯棓質疑，翻找歷屆的得獎名單都未發現柯文哲，認為這有可能是謊言。柯文哲辦公室發言人陳智菡則回應，柯文哲確實領過杜聰明獎學金，杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒也證實，當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次。

對此，周玉蔻在臉書上發文批評，「民眾黨發言人好奇怪，老闆有沒有得過杜聰明醫師奬學金，應該先問老闆柯文哲本人，請他說明得奬時間，一查就到，不就一翻兩瞪眼，為什麼還要扯得獎名單公不公開？」

然而，陳智菡解釋，「杜聰明獎學金」有分很多種，包含每年全校畢業生第一名、每學期第一名等，因杜聰明基金會領取獎學金名單為後人陸續補登錄，有許多資料遺失，柯文哲競選辦公室正在向杜聰明基金會詢問有無領取收據可證明。