快訊／不只兒媳聲明！「杜聰明帳本」曝光　柯文哲領過多筆獎學金

▲杜聰明帳本。（圖／柯文哲辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前稱曾拿過杜聰明獎學金，但一名退休家醫科醫師楊斯棓28日翻找歷屆的得獎名單，都未發現柯文哲，質疑柯說謊；柯文哲辦公室發言人陳智菡29日出面澄清，並提供杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒聲明，而杜鄭寵兒也提供杜聰明的帳本，證明柯文哲真的領過獎學金，且帳本內容為原件翻拍，還有多頁紀錄可還原真相。

針對楊斯棓質疑柯文哲沒有領過杜聰明獎學金，陳智菡29日下午表示，「杜聰明獎學金」有分多種，包含每年全校畢業生第一名、每學期第一名⋯等，但因杜聰明基金會領取獎學金名單為後人陸續補登錄，許多資料遺失，柯文哲競選辦公室正在向杜聰明基金會詢問有無領取收據可證明。

陳智菡提及，杜聰明次子杜祖誠的老婆杜鄭寵兒也主動聯繫柯文哲辦公室，她與親人都願證實，當年曾親眼看過柯文哲到基金會領取獎學金多次，也與杜聰明相談甚歡。

而柯文哲辦公室也附上一張杜鄭寵兒的聲明，內容寫道「本人杜鄭寵兒（杜祖誠）之妻，確曾親眼所見柯文哲先生前往杜聰明基金會（台北市林森北路67巷57號址），領取獎學金多次，先公杜聰明先生也多次與柯文哲先生見面談話，特此證明。刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」