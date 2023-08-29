鼓勵他變好人！柯文哲護王新堯　時力批：白營行動宣示跟黑道零距離

▲民眾黨雲林縣黨部涉黑。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量25日召開記者會踢爆，民眾黨雲林縣黨部與黑道掛鉤，從縣議員到多位黨部同仁，都涉入不法，包含暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等，黨部執行長王新堯的法律事務所更成暴力討債集團據點。民眾黨主席柯文哲則稱「一切合乎標準」。時代力量29日批評，民眾黨表示會進行調查，卻持續無視王新堯底下小弟至今仍涉暴力討債事實，更傾全力護航王新堯，用行動宣示民眾黨和黑道零距離。

對於民眾黨雲林縣黨部涉黑，時代力量發言人廖子齊批評，事發至今，民眾黨選擇冷處理，甚至全黨力挺雲林黨部執行長王新堯，原本王新堯說好要召開的澄清記者會更是不了了之，用行動宣示民眾黨和黑道零距離。

廖子齊指出，民眾黨雲林縣黨部的地址在斗六，但不論是幹部討論會議、黨部慶生會等活動，都經常在出入複雜的王新堯虎尾三樓辦公室舉辦，王新堯的妹妹王羿潓更擔任黨部發言人，這究竟是王新堯家族寄生民眾黨雲林縣黨部，還是民眾黨雲林縣黨部淪為黑道堂口？

廖子齊強調，民眾黨雖表示會進行調查，實際上卻持續無視黨部執行長王新堯底下小弟至今仍涉暴力討債的事實，黨主席柯文哲也多次以「黨內有檢核機制，一切合乎標準」、「希望鼓勵不好的人變成好人」，傾全力護航王新堯。

廖子齊呼籲，台灣人沒有辦法接受任何一個政黨，光明正大與暴力討債集團站在一起，呼籲柯文哲主席不要雙重標準，啟動黨內調查、如實向社會大眾交代，切莫護航黨內染黑事件，敗壞第三勢力的社會形象。