搭機赴上海！蔣萬安：兩岸因農漁產品摩擦　迫切需要對話解決

▲蔣萬安率團出訪2023雙城論壇啟程記者會，搭機前受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安29日一早啟程搭機前往中國大陸上海，準備參加為期3天的雙城論壇與市政交流。蔣萬安表示，現階段兩岸關係不平靜，是渴望和平的台灣民眾不樂見的事，且兩岸近年來因農漁產品銷售摩擦，迫切需要對話機制來解決，有此可知兩岸需要持續對話機制跟誠意，而自己會用實際行動來改變形勢、創造形勢。

蔣萬安29日上午赴松山機場，搭乘立榮B7502班機飛上海，預計10時30分抵達。據了解，蔣萬安此行的隨團市府人士，除了副市長林奕華之外，諸多局處首長包括交通局、環保局、產發局、都發局等都一同隨行；而與會的台北市議員則搶破頭，總計3名公費、11名自費。

此趟雙城論壇的議員名單，分別為3名公費議員國民黨陳重文、鍾沛君，以及無黨籍陳政忠，以及11名自費議員，包括國民黨張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗，以及民眾黨的陳宥丞，另外還有國民黨籍議長戴錫欽、副議長葉林傳也自費同行。

蔣萬安於機場受訪時表示，自己知道此趟雙城論壇引起各方關注，台灣是開放社會，中華民國是民主國家，任何重大的政治決策都一定會有正反不同意見，這是台灣、中華民國最寶貴的資產，自己非常感謝且珍惜，台北市是首善之區，自己身為台北市長有責任把握任何機會，為這座城市的未來、國家爭取繁榮發展契機。

蔣萬安提及，雙城論壇歷經前市長郝龍斌、柯文哲，以及前總統馬英九、總統蔡英文執政，代表無論政黨政治如何變化，兩岸關係是順境或逆境，都持續維繫2座現代化城市對話，傳遞了和平價值以及對話的迫切，現階段兩岸關係確實不平靜，是渴望和平、安定、繁榮的台灣民眾所不樂見的事。

蔣萬安指出，在此同時，兩岸卻因ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）架構，可以穩定雙方經貿的綿密互動，因兩岸近年來農漁產品銷售、商務摩擦，迫切需要對話機制來解決，「由此可見，兩岸關係的複雜，絕對不是三言兩語可以簡化，需要有持續對話的機制跟誠意，在千頭萬緒之中穩定兩岸互動關係。」

蔣萬安強調，自己要用實際行動來改變形勢、創造形勢，「我是台北市長，以市長身份、以台北市民集體智慧，在2位前任市長經營的雙城論壇架構下、現階段中央法規架構下，希望創造契機。各位放心，我們珍惜民主、維持和平、創造繁榮的企圖心不變。」