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大同區1工人觸電身亡！北市府勒令「局部停工」　最高可罰雇主30萬

▲▼北市工人遭電擊。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市工人遭電擊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路一處工地28日傳出電擊意外，一名工人在地下4樓施工時，疑似不慎遭到電擊，警消人員獲報到場後將傷者送醫搶救，但仍宣告不治。對此，台北市勞檢處表示，已先勒令全棟局部停工，若違反缺失與勞工死亡有因果關係，將追究雇主及現場負責人刑事責任，如不起訴或緩起訴，最高處30萬元罰鍰。

針對大同區工地28日發生疑似感電災害，台北市勞檢處表示，一名62歲陳姓男勞工於地下4樓使用合梯從事緊急照明更換作業，疑似觸電受傷，經送往馬偕醫院急救仍不治死亡，勞檢處派員檢查後，發現該作業的電線對地電壓為110伏特，有接觸感電之虞。

勞檢處提及，初步發現違反「職業安全衛生法」第6條第1項暨「職業安全衛生設施規則」第262條規定，現場先令全棟局部（機電作業）停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

勞檢處說明，如違反缺失與勞工死亡有因果關係，後續將追究雇主、現場負責人相關刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰，另也會要求雇主依「勞動基準法」第59條對家屬給付職災補償。

勞檢處指出，進入夏季時節，全台處於高溫炎熱且潮濕環境，勞工在高溫潮濕的環境下工作，容易大量流汗導致失去專注力，加上若在電氣設備防護不良的場所作業，也會因皮膚表面電阻降低而提高感電的風險，因此事業單位應注意在作業場所臨時配線或移動電線，應確認作業無感電之虞，並提供勞工相關絕緣用防護具，以降低作業勞工感電風險。

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