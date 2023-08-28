江宏傑桌球館突停業！大門深鎖無人回應　北市要求提「退費方案」

▲台北市法務局消保官28日會同體育局，一同赴藝人江宏傑桌球館「ONWARD tt」現場查核。（圖／台北市法務局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

原是桌球選手、現轉往演藝圈發展多年的藝人江宏傑，2022年4月開設乒乓球館「ONWARD tt」，然而球館開幕至今僅1年多，27日便突然公告「暫停營業」，原因是內部營運和財務出現問題，令學員相當錯愕。對此，台北市消保官28日下午到場查核，發現現場大門深鎖且無營業，且電話聯繫皆無人回應。

「ONWARD tt」在停業公告中表示，「本公司無限創造桌球館有限公司（ONWARD TT）因於內部營運與財務問題，2023年8月28日起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告，如有任何問題請洽官網或是粉絲頁私訊。」因為公告突如其來，不少學員留言詢問「請問剩下堂數如何處理」、「應該先結算退費給學員吧」，擔心權益受損。

台北市消保官28日下午會同體育局到南港「ONWARD tt」現場查核，台北市消保官邱家梁表示，現場大門深鎖並無營業，因場館經按鈴、電話聯繫皆無人回應，後續將由北市府體育局行政調查，並要求業者提出具體退費方案。

邱家梁提醒消費者，若當初以信用卡刷卡付費者，持卡人可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，所需停業證明應得以業者8月28日停業公告為之；若是以現金付款者則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。