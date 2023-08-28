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大陸 大陸焦點 特派現場

傳「夏宋會」30日在山西舉行 　宋濤再赴滬見蔣萬安？陸消息嚴密

▲▼ 第十四屆津台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤30日會見夏立言，傳出可能赴上海會見蔣萬安 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台北市長蔣萬安29日到31日前往上海，進行為期三天雙城論壇，這次也是疫情後兩岸城市重啟線下交流活動，大陸官方也非常重視。根據知情人士透露，大陸國台辦主任宋濤30日與國民黨副主席夏立言在山西會見，傳出不排除再從山西轉往上海與蔣萬安見面。由於陸方消息十分嚴密，如同2019年「柯劉會」，不到最後一刻，不會公布最後安排。

大陸國台辦主任宋濤目前最新公開行程，明（29）日將出席「2023台商台青走晉來」開幕大會。該活動由山西省委副書記黎光主持開幕大會，山西省長金湘軍首先發表致辭，依序是國民黨副主席夏立言、商總主席賴正鎰、台企聯會長李政宏，大會最後由宋濤壓軸致辭。

根據台灣知情人士透露，宋濤和夏立言之後在山西進行會見，時間並非在「2023台商台青走晉來」大會之後，而是隔天30日下午3點之後。這也意味著，如果宋濤與蔣萬安排會見行程，按照時間推算，時間只剩下29日下午到晚上、30日上午或31日下午。宋濤可能先參加29日上午山西行程，轉場去上海，或者是與夏立言結束會見，再前往上海。

回顧前台北市長柯文哲於2019年7月3日到5日訪問上海，當時前大陸國台辦主任劉結一預計6日出席杭州的活動，外界推估劉結一很有可能於5日「路過」上海與柯文哲「巧遇」。當時，柯文哲不願正面回應，多次解釋當天下午行程還沒排出來，直到最後一刻才公布「柯劉會」時間。

▲▼台北市長蔣萬安視察捷運萬大線第一期工程台北市區範圍受訪。（圖／攝影許靖騏攝）

▲台北市長蔣萬安市府團隊表示沒有「蔣宋會」規劃。（圖／攝影許靖騏攝）

知情人士也透露，依照當年「柯劉會」模式，這次「蔣宋會」還是有機率，畢竟遠來都是客，但大陸官方至今口風嚴密，不到最後一刻，不會公開最後安排。

至於外界傳出大陸將依照馬前總統待遇，全程禮遇蔣萬安，知情人士指出，蔣萬安身份是市長，儘管有蔣家特殊身份，依照大陸講究對等禮數作風，不太可能用「副國級」以上的待遇。相信北市府團隊也希望回歸城市與城市之間單純交流，避免「高規格」接待造成失焦，引發不必要爭議。

北市府發言人殷瑋今則表示，不清楚「蔣宋會」消息從哪裡來，目前沒有規劃。

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