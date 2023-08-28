北捷「共享雨傘」今啟用！1小時19元、單日最高39元　加碼送2張免費券

▲台北捷運公司「raingo共享傘」。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

近期全台午後對流旺盛，下午常常突然下起傾盆大雨，台北捷運公司與新創公司樂眾科技首度攜手合作，在捷運全系統117個車站提供「共享雨傘」，用「以租代購」的方式，甲站租借乙站歸還，解決臨時用傘需求，並於28日起正式啟用，1小時19元、2小時內29元，單日最高39元，而次日起則以每天20元計算，最長可租借14天。

台北捷運公司28日宣布，台北捷運全線117個捷運站點，已經設置完成266個「raingo共享傘」租借站，28日起正式啟用，傘具特規製造，蓮花骨架造型，耐用且防風，內側黑膠傘布更有UPF50+防曬效果，不論晴天雨天皆適用。

樂眾科技表示，以減碳環保為前提，希望創造不必額外買傘、不隨意丟棄傘具、與台北捷運合作增加傘具物流點等3贏局面，下雨天外出仍行動自如，期望民眾能愛惜使用，促進「共享傘」永續循環。

台北捷運公司說明，28日起，只要手機或平板下載raingo App，完成手機號碼註冊驗證、綁定多元支付方式及輸入電子信箱等步驟，即可開始租借共享傘，租借費用計算為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每日20元，1日以24小時計，最長可租借14日。

台北捷運提醒，租借逾14日未歸還、遺失、惡意損壞等狀況，租借系統將以799元結單收費，租借14日內民眾若不小心遺失，可儘速聯繫raingo客服，若後續尋獲歸還，系統將於扣除租金（首日39元，後續每日20元計）後退還剩餘款項。

此外，為了慶祝「raingo共享傘」服務上線，北捷指出，今年9月底前新用戶註冊完成，即送1日借傘券一張，輸入北捷專屬優惠碼「共享傘在北捷」，將再獲得1日借傘券一張，2張券有效使用期限皆至10月底。