台南東門陸橋　提前於29日下午開放汽機車通行

▲台南市東門陸橋及機車地下道，因台鐵地下化工程封閉8個月，因應學校30日開學，經鐵道局南工處加速趕工，將提前於29日下午4時開放車輛通行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東門陸橋及機車地下道，為市民日常往返東區及中西區必經的重要道路，因台鐵地下化工程封閉8個月，因應學校30日開學，經鐵道局南工處加速趕工，將提前於29日下午4時開放車輛通行，交通局提醒市民東門陸橋首次開放機車行駛陸橋，且為汽機車混合車道，呼籲民眾小心駕駛確保安全。



交通局局長王銘德表示，東門陸橋因車道路幅為3.5公尺，無法增設機車道，加上原機車地下道封閉，故改設為汽機車混合道，開放機車行駛陸橋，為避免大型車輛與機車併行產生內輪差的交通事故風險，恢復通行後的東門陸橋禁止大客車、5噸以上大貨車及聯結車行駛，並請駕駛人特別注意汽機車併行的安全性。





交通局表示，陸橋往府前路方向下橋匝道係以車行方向分流，也就是下橋要右轉往北門路汽（機）車靠右行駛外側車道，要進入圓環往民權、府前、大同路方向的汽（機）車靠左行駛內側車道，另汽、機車在進入圓環後汽車請繞行內環車道，機慢車則繞行外環車道，交通局也在東門陸橋前後兩端標誌標線都做了調整，請用路人依指示分流行駛。

為了有效因應施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局與南市府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理，大台南智慧交通中心已將東門陸橋鄰近路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，將交通衝擊降至最低。