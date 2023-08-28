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不是台南！手搖飲店「這縣市」半年營收破40億　南部人洗版

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣手搖飲百花齊放，甚至成為國人生活中不可或缺的重要存在，財政部日前公布，今年1-6月的手搖飲店營收，而冠軍縣市上半年就高達40.7億，比第二名的台南多了2.3億元，數據驚呆大票網友，紛紛湧入留言。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」發文分享，根據財政部公布的資料顯示，今年（2023年）1-6月份手搖飲營收，高雄以40.7億元制霸；而第2到6名分別為，台南市38.4億元、台中市31.9億元、新北市23.4億元、桃園市21.8億元及台北市25.7億元。

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至於手搖飲店數，也是同樣的排名順序，高雄市3100家、台南市2634家、台中市1986家、新北市1174家、桃園市1138家及台北市1055家。

▲高雄上半年營收就達40.7億元。（圖／翻攝自臉書／高雄點Kaohsiungtien）

▲高雄上半年營收就達40.7億元。（圖／翻攝自臉書／高雄點Kaohsiungtien

對此，大票南部網友洗版回應，「實際數字應該更高…還有一堆不用開發票的小店」、「南部人太慘了，只有手搖飲可以喝」、「熱鬧的區域還直接手搖一條街，要什麼品牌都有，任選」、「沒辦法，南部太陽真的比較毒」、「南部沒冬天當然買爆」、「每天一定要來一杯」、「要不要辦個手搖飲嘉年華」、「每天都要1到2杯」、「奇怪...台北都不喝搖搖嗎，竟然業績差這麼多」。

而居冠的高雄人們則直呼，「我們高雄人喝飲料就飽了啊」、「看看高雄的太陽，其實一點都不意外」、「高雄之光」、「高雄手搖飲好喝」、「回來高雄開了」。

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