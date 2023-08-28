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台南「武聖觀光夜市」9／15加開週五營業　加碼200萬元消費券

▲台南武聖觀光夜市管委會指出，9月15日起正式啟動，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南武聖觀光夜市管委會指出，9月15日起正式啟動，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南知名夜市「武聖觀光夜市」，原本是每周三、六營業，而自9月15日起，每周新增加周五營業，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天，武聖夜市為感謝民眾39年來對夜市的支持，特別加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾，活動日期從9月15日起至12月30日止，歡迎善加利用。

▲台南武聖觀光夜市管委會指出，9月15日起正式啟動，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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「大大武花大武花」是台南市民和遊客都口耳相傳台南「夜市口訣」，其中「武」就是指武聖觀光夜市，兼具社區型與觀光型屬性，開幕至今39年來，不僅是台南人的共同記憶，更成為大台南觀光夜市的首選名單之一，進而造就「大大武花大武花」的台南夜市口訣，讓台南夜市文化成為台灣觀光勝地，甚是揚名國際。

▲台南武聖觀光夜市管委會指出，9月15日起正式啟動，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南武聖觀光夜市管委會指出，武聖觀光夜市原本週三、週六營業時就會湧入許多觀光客朝聖、加上受到在地市民相當歡迎，使得夜市營業時人潮擁擠，因此許多消費者及攤商，長期向武聖夜市管委會建議，期盼能加開1天營業，讓民眾逛武聖夜市的時間可以多1天的彈性選擇，也使在地居民可以擁有更悠閒愜意的逛夜市環境，因此管委會經評估後採納建議，決議加開每週五營業日，並自9月15日(五)起正式啟動，而後營業日為每週三、五、六。

▲台南武聖觀光夜市管委會指出，9月15日起正式啟動，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

武聖夜市管委會表示，此次為了感謝民眾39年來對武聖夜市的支持，特別加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾，活動日期從9月15日起至12月30日止，每週五營業日的晚上7時，民眾可到武聖夜市排隊地點，持200元現金即可兌換300元夜市消費券一份，等同每份加碼回饋100元，且每週三、五、六營業日均可使用，使用期限至12月30日止，每場數量有限、換完為止。

▲台南武聖觀光夜市管委會指出，9月15日起正式啟動，而後武聖夜市的營業日為每週三、五、六共3天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據悉，武聖夜市週五營業日已有超過500攤將進駐，除了原有三、六營業日的在地名氣老攤，更招集許多新血攤商加入，讓消費者可有更多元的選擇，可以品嘗台南在地美食，加上擁有6000坪停車場，汽機車皆有專屬停車位，停車相當便利無虞，歡迎大家一起來逛夜市！

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