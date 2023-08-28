　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉檢攜手中埔鄉公所　社區基層幹部宣導反賄選

▲▼ 嘉檢攜手中埔鄉公所向社區發展協會幹部宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉檢攜手中埔鄉公所向社區發展協會幹部宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應第16任正副總統暨第11屆立法委員選舉在即，為將反賄選觀念深入民間，期以貼近民眾生活經驗，提升公民社會責任之主軸，激發民眾拒絕賄選之決心，建立反賄共識，營造乾淨選舉的空間，嘉義地檢署於今(28)日參與中埔鄉公所舉辦之「破解圖利與便民迷思暨精進社區補助款經費核銷流程座談會」機會，指派楊麒嘉檢察官擔任講師，向現場社區發展協會代表等120人闡釋「圖利與便民」的分際，並進行社區補助款經費核銷廉能座談會及反賄選宣導。

▲▼ 嘉檢攜手中埔鄉公所向社區發展協會幹部宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

楊麒嘉檢察官首先針對申領補助款經費核銷之社區發展協會幹部、工作人員及公務員說明辨識圖利與便民的界線，提醒經費核銷作業較常觸犯之犯罪類型、違法態樣等實施法紀宣導，避免誤觸法網，亦讓私部門能充分了解公務機關依法行政的立場，並透過雙向意見交流，確保申領補助款經費的正確性，減輕公務員審核風險及責任。最後楊麒嘉檢察官向與會人員宣導拒絕賄選，反賄選人人有責，全民一起反賄選，不買票、不賣票，並勇於檢舉賄選，提供賄選的人、事、時、地、物，檢舉總統、副總統候選人賄選獎金最高金額新臺幣1,500萬元，檢舉立法委員候選人賄選獎金最高金額新臺幣1,000萬元。

▲▼ 嘉檢攜手中埔鄉公所向社區發展協會幹部宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署強調選舉風氣的改善，需要靠每位候選人及選民共同努力，隨著選民結構的改變，民主素養的提升，相信候選人應能深刻體認，民眾唾棄賄選，盼望「賢能出頭、民主升級」的殷切期待。嘉檢呼籲候選人或其樁腳在選舉期間賄選罪最重可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以上、1千萬元以下罰金，切勿以身試法，若有違反者，本署定將從嚴從速追訴，以端正選風。而本次選舉為總統、副總統及立法委員的大選，除了傳統的金錢、暴力介入選舉外，嘉檢將針對境外勢力、賭盤、假消息介入選舉或是AI結合深偽技術等妨害選舉之手段加強查緝。

嘉檢呼籲遇有賄選情事，請踴躍以電話（05）2752548、檢舉專線(0800)024099撥通後按4、傳真電話（05）2780445或雲端檢舉QR-CODE等管道提出檢舉，檢舉賄選人的個人資料均會予以保密。

▲▼ 嘉檢攜手中埔鄉公所向社區發展協會幹部宣導反詐騙 。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
LIVE／蘇拉海警發布！周三達巔峰「影響範圍曝」　氣象局最新
獨／李妍瑾答應男友求婚！
快訊／男持刀刺傷22歲女逃跑　高雄警追捕中
由規一軍初登板最速149！　美妻感動現身
八點檔女星出車禍！　坐窗邊遭高速衝擊
傳月領郭台銘45萬元當發言人　黃士修：要買我的自由，代價很貴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

嘉檢攜手中埔鄉公所　社區基層幹部宣導反賄選

新北囤房稅三讀通過9月實施　持有非自住房屋「最高稅率3.6%」

防範蘇拉颱風　黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

中颱蘇拉來勢洶洶　黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

社牛在學餐問：要收桌嗎？　加碼上甜點女同學傻眼拒絕

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

橘貓被唸、抱抱都愛頂嘴　飼主笑：其實牠脾氣很好

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

桃園新住民新娘秘書課程　免費整體造型服務精進學習

嘉檢攜手中埔鄉公所　社區基層幹部宣導反賄選

新北囤房稅三讀通過9月實施　持有非自住房屋「最高稅率3.6%」

防範蘇拉颱風　黃偉哲巷要求加強防汛整備加速封堵雙春保安林破口

中颱蘇拉來勢洶洶　黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

台南麻豆文旦躍上國際　日本橫濱台灣國慶最亮麗伴手禮

蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

阿富汗塔利班禁女性讀大學後　出國留學也被攔阻

強颱蘇拉來勢洶洶　六河局與市府團隊提前整備

AMD推兩款新顯卡7800 XT與7700 XT　AI加持打造高效1440p遊戲體驗

力挺郭台銘「全裸露球」震撼演藝圈！　71歲恬娃狂喜：好感恩

福特「掀頂露營車」海外發表！首度提供PHEV油電　配備太陽能板

波蘭、波羅的海3國要求白俄羅斯「驅逐瓦格納」　揚言關國界

愛莉莎莎「換職稱再戰租屋」　房東又回1理由：根本怎樣都會被拒

他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

桃園景福宮慶讚中元水燈排遶境　桃警8／29實施交通管制

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

雲林挺侯大會　張麗善：侯政策與目標都明確具體

再生能源電廠說明會　桃園地方人士抗議

郭台銘站台演說　台下高舉「侯定安邦」

姚正玉：「助日」代表有損國格

大東夜市攤商無法營業　原團隊回應

新北囤房稅三讀通過　非自住房屋最高3.6%

鷄籠中元祭主普壇開燈　副市長盼安康

首位AIT處長參加豐年祭　孫曉雅：機會很特別

台南東門陸橋29日下午開放通行

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現

南消四大助力社會弱勢

中元祭創意料理　網紅融入西式手法

車手「怕被騙」攜帶點驗鈔機收款仍栽了！　

黃偉哲召開整備會議要求做好防颱整備

更多熱門

相關新聞

花蓮地檢與更保反毒反賄選活動

花蓮地檢與更保反毒反賄選活動

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8月號出刊，報導花蓮地檢署與更保花蓮分會，共同舉辦「找回迷失自己，創造跳『藥』生命」反毒反賄選的活動。另外也趁著父親節時，致贈蛋糕，讓收容人有一個不同的父親節。

嘉檢攜手旅宿業者倡議企業誠信及反賄選

嘉檢攜手旅宿業者倡議企業誠信及反賄選

嘉義地檢署創新反賄標語

嘉義地檢署創新反賄標語

嘉義地檢署結合廟宇慶典宣導反賄選

嘉義地檢署結合廟宇慶典宣導反賄選

嘉義地檢署「東石海之夏」反賄選宣導

嘉義地檢署「東石海之夏」反賄選宣導

關鍵字：

嘉義地檢署中埔鄉公所反賄選

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

《好聲音》爆「只有1大咖導師」強硬拒賄賂！

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

郭台銘參選喊「願意犧牲財產」！侯友宜10字回應了

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

恭喜！林逸欣認秘婚1年　超帥老公曝光

SM新男團RIIZE出事！SEUNGHAN被爆無套「勾搭未成年」

扮講師助瑞傑集團吸金逾6億　藝人成潤判5年

「4生肖」開始轉運！　屬豬要脫單了

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面