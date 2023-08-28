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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

花蓮地檢署與更保花蓮分會：找回迷失自己，創造跳「藥」生命

▲花蓮地檢署檢察長郭景東（左），致贈蛋糕給予受保護管束人。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲花蓮地檢署檢察長郭景東（左），致贈蛋糕給予受保護管束人。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8月號出刊，報導花蓮地檢署與更保花蓮分會，共同舉辦「找回迷失自己，創造跳『藥』生命」反毒反賄選的活動。另外也趁著父親節時，致贈蛋糕，讓受保護管束人可以和家人共享佳節。

本次「找回迷失自己，創造跳『藥』生命」活動於8月8日上午9點舉行，宣導反賄選並期使受保護管束人遠離毒品、看見生命的可能，花蓮地檢署檢察長郭景東到場鼓勵受保護管束人，他表示，吸食毒品不僅影響個人健康，威脅性命，毒品容易衍生出暴力、竊盜、槍枝犯罪等治安問題，對家庭與社會都是沉重的負擔。政府將毒品防制列為治安維護中最優先的項目，無論在防毒、拒毒、緝毒及戒毒各環節，都投注最大的資源和努力，以降低毒品的危害，打造更廣、更綿密、更堅固的社會安全網。

郭景東最後提醒大家凡事想想身邊的人，不要讓憾事發生。更生保護會花蓮分會主委黃淑珠及榮譽觀護人協進會理事長吳清壬也到場勉勵受保護管束人，期勉大家都能脫離過去，創造全新的人生。

更生保護會花蓮分會長期與主愛之家合作，陪伴毒品更生人毒癮戒治，並推薦講師杜副主任分享生命經驗（接觸毒品二十年，入監六次，民國96年至主愛之家接受輔導，戒毒十餘年）。杜副主任戒毒後成家立業，身邊伴有長期支持他的妻子跟兩位可愛的女兒，目前在主愛之家擔任要職，2016年更曾獲總統蔡英文頒發全國反毒有功人士獎。

他以自身經歷勉勵在場的受保護管束人，吸毒就像是掉進了深坑，想靠自己爬出來真的不容易，大家都知道毒品不好戒，高達90%以上的監所回籠率，但不是每一位吸毒者都放棄了自己，他們只是不知道靠自己要如何爬起來，不知道還有沒有機會爬起來。最後杜副主任呼籲受保護管束人：毒癮戒治不容易但並非不可能，只要肯下定決心，很多人都願意幫助你，過程或許很辛苦，但是，不要氣餒，相信自己能做得到，常常自我激勵，一定能夠找回迷失的自己，創造跳耀的生命。

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