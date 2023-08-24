嘉檢攜手旅宿業者倡議企業誠信　加強廉能法治及反賄選

▲ 嘉檢陳靜慧檢察官擔任講師向市轄合法民宿及旅館業者倡議企業誠信的重要性 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



因應第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉即將於113年1月13日舉行投票，嘉義地檢署為塑造乾淨公平選風，特別於今(24)日結合嘉義市政府舉辦之112年嘉義市合法民宿及旅館業者企業誠信倡議及廉能法治宣導活動機會，由陳靜慧檢察官擔任講師向市轄合法民宿及旅館業者倡議企業誠信的重要性，並進行廉能法治及反賄選宣導。

▲ 嘉義地檢署向市轄合法民宿及旅館業者倡議企業誠信的重要性 。（圖／嘉義地檢署提供）

陳靜慧檢察官針對旅宿業者講授申領補助需遵守之相關規定，提醒業者誠信責任及切勿因貪而有詐領、偽造文書等濫用補助行為，致違反誠信責任而涉及法律問題，另業者在處理訂房資料時，須特別注意民眾個資保護。最後陳靜慧檢察官向現場業者宣導拒絕賄選宣導反賄選人人有責及檢舉總統、副總統候選人賄選獎金最高金額新臺幣1,500萬元，檢舉立法委員候選人賄選獎金最高金額新臺幣1,000萬元，有效提升旅宿業者廉潔誠信及反賄選意識，彰顯政府淨化選風之決心。

嘉檢強調不問對象、黨派、身分，對於有賄選不法情事均嚴速偵辦，111年嘉義轄區地方公職選舉候選人違反選罷法案件，已起訴234案、130人，緩起訴處分32案、232人，合計266案、362人，已確定當選無效8人，至目前為止共發出新臺幣463萬1,250元檢舉獎金，而本次選舉為總統、副總統及立法委員的大選，除了傳統的金錢、暴力介入選舉外，嘉檢將針對境外勢力、賭盤、假消息介入選舉或是AI結合深偽技術等妨害選舉之手段加強查緝。

嘉檢呼籲遇有賄選情事，請踴躍以電話（05）2752548、檢舉專線(0800)024099撥通後按4、傳真電話（05）2780445或雲端檢舉QR-CODE等管道提出檢舉，檢舉賄選人的個人資料均會予以保密。