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嘉檢結合客家族群信仰中心　四十九庄保安宮慶典宣導反賄選　

▲▼ 臺灣嘉義地方檢察署結合嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮辦理宮廟慶典向參與民眾傳達反賄選之觀念。 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 嘉義地方檢察署結合嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮辦理宮廟慶典，向參與民眾傳達反賄選之觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）於4日結合嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮所辦理之「王爺公有保庇大家來鬥陣」，於熱鬧的宮廟慶典中，向參與民眾傳達反賄選之觀念。

▲▼ 臺灣嘉義地方檢察署結合嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮辦理宮廟慶典向參與民眾傳達反賄選之觀念。 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署表示，中埔四十九庄保安宮為中埔地區之重要信仰中心，也是當地重要的客家移居地，本署特別與當地耆老、民眾及外地來訪之香客除宣導買票、賣票等傳統賄選行為之對於民主體制之戕害，也特別提醒總統副總統及立法委員之選舉，更可能會受到假訊息、選舉賭盤、甚至境外勢力之影響，新型態介入選舉之模式全民應該謹慎以對，如同該宮廟主祀之池王爺守護民眾避免瘟疫之傳播，所有民眾都可以成為杜絕賄選病毒之守護神，維護我國健全之民主體制與精神。

嘉義地檢署再次呼籲大選將至，全民應共同守護民主、自由及法治的社會，遇有賄選情事，請踴躍向本署提出檢舉，案經檢察官起訴者，即可發放檢舉獎金，最高金額達新臺幣壹仟伍佰萬元。

嘉義地檢署檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。

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