嘉檢結合客家族群信仰中心　四十九庄保安宮慶典宣導反賄選　

▲ 嘉義地方檢察署結合嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮辦理宮廟慶典，向參與民眾傳達反賄選之觀念 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）於4日結合嘉義縣中埔鄉四十九庄保安宮所辦理之「王爺公有保庇大家來鬥陣」，於熱鬧的宮廟慶典中，向參與民眾傳達反賄選之觀念。

嘉義地檢署表示，中埔四十九庄保安宮為中埔地區之重要信仰中心，也是當地重要的客家移居地，本署特別與當地耆老、民眾及外地來訪之香客除宣導買票、賣票等傳統賄選行為之對於民主體制之戕害，也特別提醒總統副總統及立法委員之選舉，更可能會受到假訊息、選舉賭盤、甚至境外勢力之影響，新型態介入選舉之模式全民應該謹慎以對，如同該宮廟主祀之池王爺守護民眾避免瘟疫之傳播，所有民眾都可以成為杜絕賄選病毒之守護神，維護我國健全之民主體制與精神。

嘉義地檢署再次呼籲大選將至，全民應共同守護民主、自由及法治的社會，遇有賄選情事，請踴躍向本署提出檢舉，案經檢察官起訴者，即可發放檢舉獎金，最高金額達新臺幣壹仟伍佰萬元。



嘉義地檢署檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。