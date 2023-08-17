「買票賣票有夠瞎」嘉義地檢署創新反賄標語 　下鄉宣導反賄選

▲▼ 嘉義地檢署下鄉反賄選宣導創新反賄標語 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣嘉義地方檢察署為塑造乾淨公平的選風，除研析查賄對策外，也積極辦理各項反賄選宣導活動。為了使反賄選理念能更貼近民眾，採用時下流行用語，創新宣導標語，「買票賣票有夠瞎 檢舉賄選才愛嘉」，呼籲民眾唾棄這種離譜、低劣、丟臉的選舉行為，並勇於檢舉賄選，讓嘉義這塊民主聖地能創造出優質選風。

歷年來檢警調雖然大力查察賄選及積極辦理各項反賄選活動，但仍有賄選情事發生。因此嘉義地檢署絞盡腦汁思考，如何讓反賄選理念易於被民眾接受，並樂意分享傳播出去，讓反賄選的力道擴散。

嘉義地檢署呼籲，買票賣票的行為，不僅破壞選賢與能，而且這種低劣的行徑，也讓人覺得很遜、很糟糕、很丟臉，與現行的流行用語「很瞎」，頗能相呼應。所以加入流行語言的元素，創新反賄選宣導標語，「買票賣票有夠瞎 檢舉賄選才愛嘉」，希望透過語言的認同，產生理念的共鳴，來強化反賄選意識的傳播力，讓更多年輕世代加入反賄選的行列，翻轉臺灣的選舉文化。

該署也遵照法務部頒行的辦理反賄選活動參考指引，深入社區、鄰里，以小型、面對面宣講為辦理原則。今(16)日來到鹿草鄉碧潭村社區關懷據點，邀集社區發展協會理事長、村長、村民等約50人，由觀護人向在座的民眾宣導反賄選理念，提醒民眾千萬不要做出超瞎的買票賣票行為，一旦走錯路，可能當選人任期結束，你都還在跑法院，欲哭無淚，得不償失。並呼籲民眾發揮道德勇氣，承擔公民社會責任，勇於檢舉賄選，「檢舉電話：0800-024-099，撥通後請按4」，共同來創造諸羅城的選舉新文化，讓乾淨選舉，從「嘉」開始。