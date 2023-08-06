嘉義地檢署強化民眾法治觀念　「東石海之夏」反賄選宣導

▲嘉檢結合縣府活動至東石漁人碼頭辦理反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉定於113年1月13日（星期六）同日舉行投票，為避免不正當的選舉手段左右選舉結果的正確性，臺灣嘉義地方檢察署今(5)日結合嘉義縣文化觀光局、雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2023東石海之夏」活動進行反賄選宣導，認識賄選造成的危害。

嘉義東石海之夏活動定於連續兩週的周末共四日，嘉義地檢署選於活動盛大展開的第一天，安排觀護人及榮譽觀護人等人進行走動式反賄選宣導，邀請民眾帶著雀躍的心情共襄盛舉，以生動活潑的方式進行互動、問答並發放反賄小禮物，進一步向民眾說明賄選的定義和態樣、強調買票、賣票均是犯罪行為、若遇賄選務必拒絕，且要保全證據並勇於檢舉，就有機會領檢舉獎金，邀請大家一起揪出破壞選舉秩序的人。

正、副總統及立法委員選舉係國家要事，選舉結果攸關我國未來立法與行政體系之運作，以及國家未來發展、政策走向、法律存廢，顯見選舉風氣的良窳影響國家根基及人民權利甚鉅。因此，必須杜絕賄選以捍衛民主社會，讓我們的選風可以像下過雨後的夏季天空一樣清爽、乾淨、明亮。

● 檢舉專線：0800-024-099撥通後按4。

● 檢舉總統、副總統候選人賄選獎金最高金額新台幣1,500萬元，檢舉立法委員候選人賄選獎金最高金額新台幣1,000萬元。