陸擬立學位法　用AI代寫論文將被撤銷學位

▲AI發展快速，也衍生出許多新的問題。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸《學位法》草案28日已經提請全國人大常委會審議。根據草案，已經獲得學位者，利用人工智能（AI）代寫學位論文，經學位評定委員會審議決定的，學位授予單位將撤銷其學位證書。

《學位法》草案共有7章40條，包括總則、學位管理體制、學位授予權的取得、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障與監督、附則。

草案中提到，已經獲得學位者，在獲得該學位過程中有下列情形之一的，經學位評定委員會審議決定，由學位授予單位撤銷學位證書：學位論文或者實踐成果存在抄襲、剽竊、偽造、數據造假、人工智能代寫等學術不端行為的；盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的入學資格，或者以徇私舞弊等非法手段取得入學資格、畢業證書的；在學習期間存在不應當授予學位的其他違法違規行為的。

草案規定，盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的高等學歷教育入學資格等行為，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

在學位授予條件方面，草案要求學士、碩士、博士學位獲得者需要達到相應學術水平或者專業水平，名譽博士學位獲得者需要在特定領域作出貢獻；要求學位授予單位在法定學位授予條件基礎上，制定學位授予具體標準。