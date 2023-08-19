高虹安被起訴後林智堅首發文　貼「昔日市長照」談步行城市計畫

▲前新竹市長林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間涉嫌詐領助理費，台北地檢署調查後正式以貪污罪起訴。而前新竹市長林智堅18日也發臉書文，分享過去擔任市長時推動的步行、交通政策，意外引發外界關注，不少支持者跟市民湧入聲援，「支持再戰新竹市長」、「沒比較沒傷害」，也有民眾揶揄「騙子還在裝」、「12億棒球場還在」。

民間團體《行人零死亡推動聯盟》發起的「還路於民大遊行」20日登場，交通部17日在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短、中、長期規劃，林智堅則在臉書發文表示，2020年新竹市府提出「下了車，我們都是走路的人。」這項計畫希望透過硬體建設以及推動禮讓行人的習慣養成，讓人在這座城市可以安心邁步。

林智堅表示，自己作為政治工作者，同時也是三個孩子的爸爸，深深感受到好的步行環境有多麽的重要。也記得那時在推動許多人行道的工程時，市府團隊曾被揶揄只會舊翻新，不過時間慢慢的會證明，那時團隊默默地堅持是對的。我們對於進步城市的想像，為了步行環境的建置，有著三項計畫持續推動。

第一、步行城市：過去八年新竹市府有一個上位計畫「步行城市」，當時的起心動念，是希望這座城市走到哪裡，都可以看到孩子在公園步道、通學步道上的身影。步行城市透過專業者的規劃，從新竹火車站為起點，前後站各自延伸出兩條軸線，舊城區延伸至護城河、隆恩圳、東大亮點計畫，直到經國綠園道；後站通過地景藝術公園，連結新竹公園，沿著博愛街、汀埔圳再到十八尖山。透過人行步道的系統建置，串連起一座座的公共建設。

第二、通學步道：很多爸爸媽媽應該都有一樣的經驗，小時候走路上下學，跟辛苦工作、確保大家安全的導護老師說再見，還有沿路上和同學玩耍互動的回憶。現在越來越多的家長習慣接送孩子，一方面是生活型態的轉變，但，有很大的一個原因，可能就是因為沒有好的步行環境，可以讓家長放心。

因此，在擔任市長期間，新竹市府盤點新竹市所有的學校，整理出需要通學步道的校園環境，就是希望能給孩子一個更安全、更好的步行空間。其中讓我印象深刻的是，載熙國小的通學步道啟用後，校園視野變得開闊，環繞校園的步道讓百年榕樹顯露出來，下午社區的長輩們喜歡在步道乘涼、運動，三三兩兩的小朋友走在步道上，安全的回家。這幾年來，向中央爭取預算的通學步道也逐步完成，希望未來可以持續推動。

第三、騎樓整平：對於老舊的市區，像是新竹市的舊城區，騎樓整平一直都是政治工作者最大的挑戰。過去一直想要推動，但經常被幕僚夥伴勸阻，因為這樣的工程，確實會對許多現有的店家造成一定的影響，但自己心裡一直想著，如果我不做未來可能也沒人會做；而如果我開始做了，當人們感受到安全舒適的步行環境，無論什麼人當市長，民眾都會期待，且要求繼續做下去。

林智堅表示，現有的騎樓長年以來成為店家從事商業行為或是民眾停放自宅用車的場域，而務實的政策需要在眾多立場中創造多贏，因此市政府透過不斷的溝通、協調，讓商業跟行人空間取得平衡，就像現在看到假日的城隍廟廣場，遊客、店家都能更加自在。

林智堅指出，像是舊城區示範區域的騎樓整平，過程中面對到店家以及民代的反彈，這不是件容易的事，牽涉到了原本居民的使用習慣。那時自己和秘書長帶著市府局處長現勘、分工，超過十個局處參與、去說服，相信政府最重要就是讓人民信賴，所做的事情一件一件完成，他們就會相信改變之後會更好。

林智堅表示，身為新竹市民，我們期待好的步行環境持續發生，就像當時2020年的台灣設計展，迎來新竹市首次的步行盛會，也讓外縣市的朋友們來到這座城市，發現原來除了竹科以外，這座城市還有另外屬於舊時光的痕跡，只要透過步行，慢下來就可感受他的美好。

林智堅指出，相信好的政策不會因為更迭而停止，對的事就應該堅持下去，打造步行城市讓每一位行人都能夠安全、安心、優雅地步行在這座城市裡。