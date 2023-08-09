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隕石帶來「50顆金屬小球」疑外星科技！哈佛教授30天內將公布論文

▲幽浮外星人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲羅布教授推測，金屬小球是外星科技的產物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）近日表示，他可能有發現外星生命體的證據。他表示，團隊分析2014年在新幾內亞附近海域的隕石碎片，發現結構、成分可能非自然形成，懷疑是外星文明的產物。此外，美國太空司令部（U.S. Space Command）也證實該物質來自另一個太陽系。

綜合外媒報導，羅布教授表示，他和團隊2023年前往新幾內亞，花費2週的時間用強大的磁鐵雪橇，從太平洋打撈隕石的金屬碎片，成功得到50個微小的鐵球狀碎片，直徑約幾毫米。

羅布教授分析，以顯微鏡觀察這些球狀碎片，發現這些金屬小球或稱金屬彈珠，呈現金色、藍色、棕色及其他顏色，宛如一個小地球的縮影；另外，這些金屬小球的成分為84%的鐵、4%的鎂、2%的鈦及一些微量元素組成，以地球來說是不尋常的元素組合。

羅布教授補充，這些金屬小球的硬度比過去所有隕石都還要堅硬，「我們計算它在太陽系外的速度為每秒60公里，比95%的恆星快」，又因比鐵隕石更堅硬、移動速度比恆星快，可推測是來自另一個文明的太空船或某種技術小工具。

羅布教授表示，他和團隊正在將發現整理成論文，預計一個月內公開發布，無論該物體是否為人造物，都會讓人對太陽系外的物質組成有更深的理解。

▼羅布教授團隊發現的金屬小球。

"Harvard professor Avi Loeb believes these fragments may be alien technology from a meteor that landed in the waters off...

The Black Vault 發佈於 2023年7月10日 星期一

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