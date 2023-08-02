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潘孟安否認論文抄襲　賴士葆轟：賭大了！用瑕疵遮掩可受公評過犯

▲▼立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

▲立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安高師大碩士論文涉嫌抄襲一事，國民黨立委賴士葆2日批評，潘孟安現在擔任賴清德競辦總幹事，不能替賴清德加分，至少不要替賴清德減分。他認為，潘孟安採取前新竹市長林智堅處理論文抄襲的模式，堅決不認錯，用瑕疵來遮掩可受公評的過犯，未免賭太大了。

賴士葆今日在臉書發文表示，過去一年，民進黨遭遇黑金掛鉤和學倫抄襲問題的亂流逆襲，賴清德信誓旦旦說要改革，結果不到半年時間，信賴基礎已崩壞。不僅詐騙案更加猖狂屢創新高，日前通過的外役監條例也沒有修地更嚴，只有更鬆，吸毒犯與持有毒品犯都得申請外役監。

賴士葆指出，由於民進黨中央訂的學倫條款，只規範擬參選的一部分人，其餘全部不碰觸、不處理，所以才會導致一日一出包的窘境。他說，民進黨前立委蔣絜安因論文抄襲學位被撤，並辭掉民進黨客家事務部主任一職，接著就爆出潘孟安高師大碩士論文抄襲的醜聞，痛批「民進黨的半套學倫規範，潘孟安不會是最後一個，將來還會有更多未爆彈。」

「潘孟安現在擔任賴清德競辦總幹事，不能替賴清德加分，至少不要替賴清德減分。」賴士葆認為，當初行政院副院長鄭文燦台大國發所的論文爆出3成抄襲，被台大撤銷學位，鄭文燦道歉，尊重學倫會的審定結果，而潘孟安高師大的論文高達5成4的相似度，連錯字都複製貼上，卻大言不慚地發表聲明說論文具有原創性，無抄襲疑慮。

賴士葆提及，林智堅處理論文抄襲模式，就是堅決不認錯，再加上與指導教授陳明通如一丘之貉，同稱冤案，要戰清白，使為其力挺的總統蔡英文等人，全都賠上公信力，站在台灣的人的對立面。然而，現在不僅潘孟安採取林智堅處理論文抄襲的模式，連高師大教授蔡培村也如陳明通第二，力挺潘孟安到底，說他的論文只是瑕疵，無涉嫌抄襲，只是論文引註不清，開嗆「用瑕疵來遮掩可受公評的過犯，未免賭太大了。」

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