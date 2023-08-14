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高虹安的博士學位恐全被撤銷？　翁達瑞揭3本論文被「永久」下架

▲▼新竹市長高虹安遭北檢秘密傳喚到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安在去年九合一大選期間被爆出論文爭議，持續追蹤此事化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮14日再度在臉書更新最新資訊，指出高虹安的三本博士論文都遭其母校網站「永久」下架，他也直言，「永久」下架只有一個可能，就是博士學位已被撤銷，沒有論文就沒有學位，這是學界的常規。

翁達瑞指出，高虹安在新竹市政府的官方網頁介紹，最高學歷仍是「美國辛辛那提大學機械工程博士」；高虹安的博士論文依然登錄在谷歌學術搜尋，問題是，高虹安的博士論文涉及抄襲，早就被母校下架了，高虹安的學位是否也已經被撤銷，應該對市民說清楚、講明白。他也補充，他今天再度追查辛辛那提大學是否重新上架高虹安的博士論文，一如他的預料，原本只在相關網頁被「臨時」下架的論文，現在都變成「永久」下架了。

翁達瑞依序提到，最早下架高虹安論文的是俄亥俄州電子圖書館，發生在去年12月，當時網頁出現「No ETD was found」這行英文，也就是「找不到電子檔論文」的意思；今天他上了相同的網頁，看到的資訊是「404 Not Found」，這代表網路連結失效，高虹安的博士論文已被「永久」下架。

此外，俄亥俄州電子圖書館還有另一個網路連結，較早的頁面出現「Document not found or is embargoed」這行字，直譯就是「文件找不到或被禁用」；今天他也點了這個網路連結，看到的訊息相同：「404 Not Found」，這個網址也已經被註銷，亦即「永久」下架高虹安的博士論文。

翁達瑞指出，最晚下架高虹安論文的是ProQuest這個商業資料庫，3月時的頁面說明：「At the request of the author, this graduate work is not available to view or purchase」（依作者要求，這份研究作品不再容許閱讀或購買）；ProQuest也變更了頁面。這是新內容：「The requested document was not found」，這個標題的翻譯是「請求的文件找不到」，下方說明的大意是「網路連結錯誤或失效」。

對此，翁達瑞表示，登錄高虹安博士論文的三個網頁連結都已被註銷，換言之，在相同的網址，高虹安不再有補正論文重新上架的機會，他直言，高虹安的博士論文被「永久」下架只有一個可能，就是她的博士學位已被撤銷，「沒有論文就沒有學位，這是學界的常規」，而基於學生隱私的保護，辛辛那提大學不會公布學倫懲處的相關訊息。

翁達瑞強調，高虹安是民選市長，在競選公報登記的學歷是辛辛那提博士，如果高虹安的論文在選前就被下架，她會失去許多選民的支持，極可能會落選，雖然高虹安僥倖當選市長，但仍有責任對市民說明她的學位現況，如果高虹安的學位確實被母校撤銷，她應該向市民道歉，甚至要引咎辭職，「民選市長因論文抄襲而被撤銷博士學位，是一件天大地大的事情。高虹安不能裝傻，應該向市民說清楚、講明白！」

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