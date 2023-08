高虹安的博士學位恐全被撤銷？　翁達瑞揭3本論文被「永久」下架

▲新竹市長高虹安。(圖/記者劉昌松攝)

記者江采蓁/綜合報導

新竹市長高虹安在去年九合一大選期間被爆出論文爭議,持續追蹤此事化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮14日再度在臉書更新最新資訊,指出高虹安的三本博士論文都遭其母校網站「永久」下架,他也直言,「永久」下架只有一個可能,就是博士學位已被撤銷,沒有論文就沒有學位,這是學界的常規。

翁達瑞指出,高虹安在新竹市政府的官方網頁介紹,最高學歷仍是「美國辛辛那提大學機械工程博士」;高虹安的博士論文依然登錄在谷歌學術搜尋,問題是,高虹安的博士論文涉及抄襲,早就被母校下架了,高虹安的學位是否也已經被撤銷,應該對市民說清楚、講明白。他也補充,他今天再度追查辛辛那提大學是否重新上架高虹安的博士論文,一如他的預料,原本只在相關網頁被「臨時」下架的論文,現在都變成「永久」下架了。

翁達瑞依序提到,最早下架高虹安論文的是俄亥俄州電子圖書館,發生在去年12月,當時網頁出現「No ETD was found」這行英文,也就是「找不到電子檔論文」的意思;今天他上了相同的網頁,看到的資訊是「404 Not Found」,這代表網路連結失效,高虹安的博士論文已被「永久」下架。

此外,俄亥俄州電子圖書館還有另一個網路連結,較早的頁面出現「Document not found or is embargoed」這行字,直譯就是「文件找不到或被禁用」;今天他也點了這個網路連結,看到的訊息相同:「404 Not Found」,這個網址也已經被註銷,亦即「永久」下架高虹安的博士論文。

翁達瑞指出,最晚下架高虹安論文的是ProQuest這個商業資料庫,3月時的頁面說明:「At the request of the author, this graduate work is not available to view or purchase」(依作者要求,這份研究作品不再容許閱讀或購買);ProQuest也變更了頁面。這是新內容:「The requested document was not found」,這個標題的翻譯是「請求的文件找不到」,下方說明的大意是「網路連結錯誤或失效」。

對此,翁達瑞表示,登錄高虹安博士論文的三個網頁連結都已被註銷,換言之,在相同的網址,高虹安不再有補正論文重新上架的機會,他直言,高虹安的博士論文被「永久」下架只有一個可能,就是她的博士學位已被撤銷,「沒有論文就沒有學位,這是學界的常規」,而基於學生隱私的保護,辛辛那提大學不會公布學倫懲處的相關訊息。

翁達瑞強調,高虹安是民選市長,在競選公報登記的學歷是辛辛那提博士,如果高虹安的論文在選前就被下架,她會失去許多選民的支持,極可能會落選,雖然高虹安僥倖當選市長,但仍有責任對市民說明她的學位現況,如果高虹安的學位確實被母校撤銷,她應該向市民道歉,甚至要引咎辭職,「民選市長因論文抄襲而被撤銷博士學位,是一件天大地大的事情。高虹安不能裝傻,應該向市民說清楚、講明白!」