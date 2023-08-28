大騙徒情節真實上演　東警、銀行揭穿投資詐騙老梗





▲員警與行員，成功攔阻詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局台東分局與轄區金融機構友善通報網再度建功！中興派出所與轄內銀行合力攔阻女子險遭投資詐騙新台幣12萬元。員警與行員發現詐騙集團行騙內容花樣百出，宛如犯罪紀錄片情節，不禁莞爾，呼籲民眾對網路交友應當謹慎，任何推薦投資或要求匯款訊息絕對是詐騙，切勿上當。

中興派出所警員陳宜佑、曾韋皓於日前執行巡邏勤務時，接獲台東市中山路某銀行行員通報有人疑似遭詐騙需要派員協助。員警抵達現場後，銀行行員告知劉姓女子稱要支付裝潢工程款項，但欲匯款帳戶已經遭警示。在員警、行員一番關懷懇談之下，劉女才鬆口表示在臉書上認識網友並聽取其建議進行投資，且該網友在聊天過程中一再表示投資操作獲利頗豐，是擠身上流社會的最佳途徑。劉女經過詐騙集團的輪番洗腦不禁起心動念，還好臨櫃行員機警發現，第一時間通報員警到場關懷成功攔阻。恍然大悟的劉女驚覺自己差點就成為詐騙被害人，頻頻向警方與銀行道謝。

台東警分局分局長陳蔚文表示，警方將持續與轄內金融機構保持密切聯繫與聯防機制，提升阻詐量能。並呼籲民眾網路交友要謹慎，如向你推薦進行投資並要求匯款時，務必要提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心。