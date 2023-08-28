10年撈250億！「6%回饋」騙千人　詐團主嫌擁8豪車+93筆房產

▲「澳洲USG」投資騙了10年！上千名台灣人都被一名李男（中）所經營的詐團欺騙，狂吸金250億。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

刑事局日前破獲一宗大型詐騙案，一名53歲李嫌自11年前成立多間空殼公司，對外以「澳洲USG集團」名義，推出期貨投資「6%贈金專案」，保證回饋吸引民眾，至少上千位台灣人遭到詐騙，該集團自2020年開始崩盤，繳不出回饋金給民眾，才讓這場龐氏騙局曝光。檢警統計，該集團10年來吸金近250億，旗下47人從去年至今年陸續被逮，此外，其中有一人受騙金額高達3億。

台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官，自去年指揮刑事局中打、調查局台中調查處、台中市第五警分局以及內政部保四總隊，追查國內40多家人頭公司，疑似非法吸金並且將境外資金移轉洗錢，果真追出幕後一名主嫌李男，先後成立名為「薩X亞」的人頭公司，並且在台灣以「澳洲USG」經營外匯及期貨交易，最早自2012年就開始非法吸金，直到被逮，近10年間已經吸金8億3293萬美金，折合台幣約249億8805萬。

檢警調查，該集團手法就是常見的投資詐欺，以國外期貨投資為名義，騙取投資人會有「6%贈金專案」，換句話說，只要投入資金，就能保證獲利6%。果真有大量台灣人聽信，投入畢生積蓄，直到2020年，李嫌龐氏騙局崩盤，開始藉故不出回饋金給投資人，才讓許多民眾驚覺是陷入一場大型詐欺案，紛紛向警方報案。

案經警方深入追查，在去年8月先逮捕李姓主嫌等15人，該15人負責對外招攬民眾投資，被警方破獲後，查扣李嫌大量8輛名車、28只名牌包，當中包含要價1500萬起跳的豪華賓利、1000多萬藍寶堅尼、保時捷等等，另有大量買給妻子的名牌包，生活過得相當豪奢，旗下還有93筆房地產，市值高達1億4900萬，全數遭檢警扣押。

今年5月至6月，檢警再度執行搜索，找到「資訊長」林嫌等32人，該群人負責吸金洗錢，將境外金流轉移，檢警當場查獲有373萬不法獲利，折合台幣約1億1500萬元，並查扣林姓洗錢嫌犯名下2筆房地產，市值1300萬，全案在7月底起訴在案。

警方呼籲，國人任何投資應透過國內合法證券期貨商進行下單匯款，勿輕信「保證獲利」投資方案，極可能都是詐騙，最後血本無歸。如有發現「保證獲利」之投資專案招募或廣告，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。檢警將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心。