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床墊公司整新品捐助部落家庭　國小學童開心睡彈簧床就怕賴床

▲床墊公司送床墊捐助部落家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲床墊公司送床墊捐助部落家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

主打台灣製作與購買後試睡100晚不滿意就全額退費的床墊公司「眠豆腐」，不只盡心盡力來服務消費者，還結合慈善單位提供整新品來做公益。日前「眠豆腐」詢問「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」是否瞭解在花東有需求的個案，基金會在詢問地方志工後選定第一波送愛的對象，而受贈的國小兄妹試躺後開心的表示從此有舒服的彈簧床可以睡了。

陪同床墊公司送床墊的加拿國小組長周冬梅代替校方感謝此舉嘉惠學生一家，表示受贈的學童家中睡的是硬邦邦的木板床，有時還得睡在客廳地板以便照顧臥床的親人。這次床墊公司整新品包括2張雙人床、2張單人床，如同新品讓家裡第一次出現彈簧床的兄妹相當開心。

▲床墊公司送床墊捐助部落家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陪同送床墊的周冬梅感謝社會有許多愛心的朋友幫忙，產科醫生林思宏不只送給全校師生長短袖運動服和球鞋，這次又媒介床墊公司提供整新品的舒適床墊。林思宏表示，求學和服役皆在東部地區深知有些資源的不足，所以有機會都會全力協助。

開心躺在床上小朋友露出燦爛的笑容，哥哥說家裡沒買過彈簧床；平日睡的是木板釘製得鋪上薄被，有時要幫忙照顧家人還必須睡在客廳地板更是整夜難眠。周冬梅不斷叮嚀兄妹要記得社會上善心人士的愛心，更不忘提醒自己每天要記得準時起床不要舒服到賴床了。

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