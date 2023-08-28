首宗ChatGPT扳倒詐團！1.5億虛擬金流超頭痛　檢警跟它學程式

▲首次ChatGPT幫助偵破假幣商洗錢案，刑事局南打偵查正鄭羽成。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳奕靖、吳世龍、蔡怡萍／高雄報導

「ChatGPT」現在不只能回答各種疑難雜症，還能協助警方破案！高雄地檢署、高市刑大與刑事局南打三方合作，偵辦一起「假幣商」詐騙案，但由於虛擬貨幣流向龐大，又涉及程式語言、編碼等，讓沒有學過資訊工程的檢警全都相當苦惱，但檢察官靈機一動、想起現在新興的「ChatGPT」，透過它抽取有用資料與學習程式用語，搭配檢警日以繼夜的研究與分析，終於成功釐清貨幣流向，使罪證確鑿的主嫌得以收押！

首此藉由「ChatGPT」的協助，成功破獲虛擬貨幣詐騙的事件，起因為今年2月一名張姓女子求職帳戶遭利用洗錢，高雄地檢署檢察官呂尚恩發現戶頭在1個月內，有高達上千萬金流，明顯淪為詐團工具，積極介入偵辦後，在1個多月後破獲詐騙水房，總金流高達1億5千萬。

▲大量密密麻麻的程式碼資料，讓沒學過相關資訊的檢警是相當頭痛。（圖／記者吳世龍攝）



但假幣商35歲余姓男子研究虛擬幣、區塊鍊與交易漏已久，狡猾地設下複雜金流走向與斷點，要從網路資訊中掌握犯罪證據是相當不易，且新興的虛擬貨幣詐騙大打資訊戰，對於沒有鑽研過的檢警而言是相當頭痛的難題。

參與偵辦的刑事局南打偵查正鄭羽成表示，這起案件要從假幣商在網路上的「帳戶代碼」為脈絡，但光是相關資料就有高達3億多筆，他們3個人對於程式語言又是一竅不通，其中提領、轉帳、內外轉的龐大紀錄，密密麻麻的代碼與符號光看就非常複雜。

▲透過ChatGPT給出的引導與方式，終於釐清虛擬幣流向成功將主嫌收押。（圖／記者吳世龍攝）



鄭羽成說，當時檢察官呂尚恩靈光一閃，認為試試ChatGPT能不能幫上忙，於是他們一步一步嘗試、用資料內容詢問ChatGPT，並藉由其引導抽取有用資訊、除錯、理解處理資料的方法，釐清程式語言邏輯，甚至向ChatGPT「學習」自學寫程式，最後在積極的追查下，終於將這麼大的案件半年左右成功偵破。

高雄地檢署檢察官呂尚恩、高市刑大偵查佐蘇詠群、刑事局南打偵查正鄭羽成為了此案可以說是廢寢忘食，其中鄭羽成才剛新婚、早就規劃來場難忘蜜月旅行，但正巧碰上這棘手的案件，太投入偵辦還差點影響蜜月計畫，還好妻子體諒、沒有抱怨，最後也成功趕在蜜月前將這波行動解決，順利與妻子完成蜜月之旅。