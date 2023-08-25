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好市多買味噌湯…「開了個盲盒」會員傻了！一票驚喜：更好喝

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO開箱傻眼了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友月初在好市多消費，買了一箱味噌海帶芽豆腐湯，近日準備煮來喝，結果一開箱傻眼了，因為裡面根本不是味噌湯，而是玉米濃湯。沒想到貼文一出，不少人一面倒，「海帶芽不好喝」、「玉米的比較好喝」、「你很幸運，因為其他口味很普。」但也有人敲碗，「希望出雙拼XD！」

這位會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，「8/9買，現在準備煮來喝，太瞎了！強迫喝玉米濃湯」，只見他買的明明是「味噌海帶芽豆腐湯」，一箱有超值包10入，可裡面裝的卻是「金黃玉米濃湯」。

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原PO也實際拆一包，確實是玉米濃湯無誤，難怪文中有多個哭笑不得的表情符號。貼文令一票人不禁笑出來，「這就是驚喜！」「驚喜包」、「隱藏版」、「因為太瞎了，就當做開盲盒吧！」

沒想到，不少網友卻直呼原PO很幸運，「勾芡的味噌湯，這輩子第一次喝到，沒味噌味，不知道喝了什麼」、「超鹹」、「玉米濃湯我覺得比較好喝」、「還好（玉米）濃湯很好喝，但是你不愛的話就……」、「我喜歡玉米濃湯。」

但也有回購會員表示，「味噌很多人都嫌棄，我是多丟一盒豆腐+貢丸+蛋，做味噌三合一」、「海帶芽豆腐湯+一塊嫩豆腐+青菜+蛋+味噌= 好喝高蛋白減肥餐！」「味噌豆腐很好喝欸！」還有人敲碗，「希望出雙拼XD！」

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好市多味噌玉米濃湯開箱

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