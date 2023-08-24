　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲孩子穿巴西拖直喊痛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這拖鞋……有點小雷耶！」一位媽媽表示，日前託朋友在好市多代買一雙夾腳拖，結果孩子穿了卻一直喊痛，腳縫處還出現兩條紅槓，她試穿則發現，原來是有突起物，覺得有點雷。貼文一出，因為產品是知名巴西人字拖鞋，瞬間引發討論。其中，有前員工便現身，曝光解決方法。

這位媽媽在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，直呼拖鞋有點小雷，「託朋友代買，所以沒有現場實際穿，給孩子穿一直喊痛，結果夾腳處已經兩條槓了。」她自己試穿了一下，發現原來是有突出物，才導致腳會痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO抱怨巴西拖小雷。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人紛紛熱論巴西拖，「這牌子很好穿的，我穿10幾年了，穿壞了一雙，下一雙還是會買這牌子的」、「很愛穿這牌，超讚的，耐穿」、「我老公是巴西拖忠實粉絲，穿好幾年了」、「很喜歡這品牌巴西拖鞋，已經買過很多雙了」、「只愛這個牌子，穿好多年了，包好幾個色。」

但也有網友指出，「穿這雙鞋腳背不能太肥太高（我在說我個人的經驗），比較適合瘦腳」、「它的帶子有問題，都要現場挑，試了三雙，才找到不會痛的」、「很耐穿，但我的腳型腳板不適合買，穿逛街腳背必磨破，合腳最重要。」也有人提醒，「不建議給小孩穿夾腳拖喔！」

其中，話題釣出巴西拖前員工，「夾腳那一根的內側，要用美工刀或是推手指死皮的推子把突出物推掉，通常專櫃買的，結帳時小姐會幫忙除掉的（前員工飄過）。」有人也表示，「這個牌子以前櫃上買，櫃姐都會用美工刀幫忙刮一刮、順一順」、「有幫我用美工刀跟砂紙磨一下。」

ET快訊
女青年返鄉遭「3部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代
快訊／T1新球隊！　「台新戰神」成軍
21歲奧迪妹酒駕「比厲鬼可怕」！她揭可悲1現象
快訊／日本開始排放福島核廢水！　現場畫面曝
LIVE／21歲奥迪妹酒駕撞死人先發IG　賴品妤被推倒衝突畫
快訊／西濱5車撞一團！傷況不明　駕駛座「外殼消失」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

找到原因了！「山上猴子」被電死全身焦黑　還釀環山部落大停電

國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

「日本福知山線事故」成功改革關鍵人物　訪台6天助台鐵安全改革

好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

連3起行人悲歌　交長點名新北：8／29邀專家前往研商改善

快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

日排放核廢水恐釀「中秋魚價崩盤」　漁業署長：加強秋刀魚檢測

找到原因了！「山上猴子」被電死全身焦黑　還釀環山部落大停電

國高中缺交通車駕駛　教育部擬「有條件放寬年齡上限至68歲」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

大谷翔平手臂疲勞續戰掃二壘安打　天使牛棚放火吞連敗

真人版《航海王》6新角色登場！　通訊神物「電話蟲」吃生菜…網嚇傻

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

Roger Vivier法國裝置藝術來台！「秋冬必收」逗號高跟鞋新進化、台灣限定粉登場

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

讚郭台銘國際視野強　柯文哲盼兩人改喝果汁：我喝咖啡會心悸

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

國會難過半？　民進黨高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

專家提醒3做3不做　拜好兄弟3禁忌勿踩雷

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

準蘇拉可能成中颱　發警報時間曝

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

逛家樂福「驚見1幕超空」！網爆共鳴：以為免費

鳳梨求被詐騙嬤家屬原諒　馮語婷揪1重點

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

更多熱門

相關新聞

好市多2夯物「漲價到認不得」！好市多鐵粉開噴

好市多2夯物「漲價到認不得」！好市多鐵粉開噴

「漲價到你已不認得它的商品！」一名好市多忠誠鐵粉直呼，2021年買過蜂蜜與洗手乳，當時價格分別為399元與315元，如今兩樣漲到799元跟495元，讓原PO驚嘆「這是我有生之年經歷過最可怕的通膨了！」

好市多會員不忍了！1329元牛小排「油多到炸裂」　全場喊退貨

好市多會員不忍了！1329元牛小排「油多到炸裂」　全場喊退貨

好市多乾酪2批驗出致癌物　已下架70公斤

好市多乾酪2批驗出致癌物　已下架70公斤

好市多麵粉驚現肥蟲　會員崩潰：不是第一次

好市多麵粉驚現肥蟲　會員崩潰：不是第一次

好市多又爆毒乾酪！　國民黨團轟衛福部「億級」食安預算沒用

好市多又爆毒乾酪！　國民黨團轟衛福部「億級」食安預算沒用

關鍵字：

好市多costco巴西拖人字拖夾腳拖拖鞋

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面