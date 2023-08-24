好市多夾腳拖穿了好痛！一票見「巴西拖」反讚爆　內行曝解法

▲孩子穿巴西拖直喊痛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這拖鞋……有點小雷耶！」一位媽媽表示，日前託朋友在好市多代買一雙夾腳拖，結果孩子穿了卻一直喊痛，腳縫處還出現兩條紅槓，她試穿則發現，原來是有突起物，覺得有點雷。貼文一出，因為產品是知名巴西人字拖鞋，瞬間引發討論。其中，有前員工便現身，曝光解決方法。

這位媽媽在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，直呼拖鞋有點小雷，「託朋友代買，所以沒有現場實際穿，給孩子穿一直喊痛，結果夾腳處已經兩條槓了。」她自己試穿了一下，發現原來是有突出物，才導致腳會痛。

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▲原PO抱怨巴西拖小雷。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，就有人紛紛熱論巴西拖，「這牌子很好穿的，我穿10幾年了，穿壞了一雙，下一雙還是會買這牌子的」、「很愛穿這牌，超讚的，耐穿」、「我老公是巴西拖忠實粉絲，穿好幾年了」、「很喜歡這品牌巴西拖鞋，已經買過很多雙了」、「只愛這個牌子，穿好多年了，包好幾個色。」

但也有網友指出，「穿這雙鞋腳背不能太肥太高（我在說我個人的經驗），比較適合瘦腳」、「它的帶子有問題，都要現場挑，試了三雙，才找到不會痛的」、「很耐穿，但我的腳型腳板不適合買，穿逛街腳背必磨破，合腳最重要。」也有人提醒，「不建議給小孩穿夾腳拖喔！」

其中，話題釣出巴西拖前員工，「夾腳那一根的內側，要用美工刀或是推手指死皮的推子把突出物推掉，通常專櫃買的，結帳時小姐會幫忙除掉的（前員工飄過）。」有人也表示，「這個牌子以前櫃上買，櫃姐都會用美工刀幫忙刮一刮、順一順」、「有幫我用美工刀跟砂紙磨一下。」