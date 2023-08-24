Gogoro停車場被撞！車上見32字道歉紙條　電話「少1碼」變空號

▲台中一位張姓民眾與家人前往採買，出來卻發現Gogoro被撞，上頭僅留下一張道歉紙條，卻沒有完整電話，無從聯繫。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區一名張姓民眾19日到超市採買，牽車時發現Gogoro遭撞損，車上還被放著一張「32字道歉字條」，寫下會負責賠償。不過張男仔細一看，對方留下的電話卻少了一碼，根本無從聯繫，員警到場協助後，利用現有的號碼跟姓名比對，猜中對方的正確電話，才解決「空號謎團」。

霧峰警分局國光派出所員警黃威儒、李家伶，19日21時許接獲張姓民眾報案，指出在大里區一間全聯超市停車場裡，機車無故遭撞，但卻未見肇事駕駛，現場也只見到一張「電話不完整」的紙條，讓民眾束手無策，報警處理。

▲該張字條寫下道歉字句，不過最重要的電話卻漏字了。（圖／記者許權毅翻攝）



該張紙條上寫著「抱歉！不小心撞到你的機車，等你15分鐘，未發現您來牽車，若有修理費我負責！」並留下0903開頭的電話，不過張男仔細查看該電話，發現數字有缺，導致電話不完整，變成空號，員警憑藉辦案經驗，與張男一同猜測可能數字，再利用系統與留下的姓名比對，竟真的直接猜中對方號碼，成功撥通。

員警憑藉直覺、經驗，讓張男能順利找到對方，完成報案手續，也讓張南稱，感謝員警高效率，給予員警肯定。