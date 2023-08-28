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錯過要再等6年！「超級藍月」招財祕法曝光　3個月財運旺炸

▲▼今年最大超級滿月下週登場。（圖／台北天文館提供）

▲超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」相當罕見。（示意圖／台北天文館提供）

記者周亭瑋／綜合報導

難得一見的「超級藍月」將於31日晚間登場，命理師柯柏成就分享，有種招財祕法適合在這天進行，只要簡單幾個動作，就能幫自己或親友帶來財運。

柯柏成今在臉書提到，在西洋的民俗中，一個月當中第2次的滿月就是「藍月」，今年有13次的滿月，這個月8月1日是滿月，8月31日又遇到一次，因此8月日就是「藍月」，加上離地球特別近，因此也稱為「超級藍月」。

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柯柏成直言，「超級藍月」不常發生，下一次要再等6年，既然很難得，自古以來有很多術法會在這時間進行，其中有種招財祕法就特別適合。

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

1.首先準備一個淺的碟子或盤子，大小可以容納以下的錢幣即可。

2.在盤子中心放置6個字朝上的台幣1元硬幣，並圍成一圈，而外圍放12個字朝下的台幣5元硬幣。

3.加入乾淨的水，使其淹過硬幣。

4.拿到月光下，在「超級藍月」的曝曬下靜置至少1個小時。

5.最後將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣可以放在家中財位或分送家人好友帶在身上。

柯柏成指出，只要按照步驟完成祕法，在3次的滿月期間內，就可以為自己帶來財運，而錯過這次「超級藍月」，下次的就要等到2029年了。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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