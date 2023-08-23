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好市多2夯物「漲價到認不得」　好市多鐵粉開噴！

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO感嘆，此生最可怕的通膨！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「漲價到你已不認得它的商品！」一名好市多忠誠鐵粉直呼，2021年買過蜂蜜與洗手乳，當時價格分別為399元與315元，如今兩樣漲到799元跟495元，讓原PO驚嘆「這是我有生之年經歷過最可怕的通膨了！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》浮誇表示，他本身是「腦殘粉兼終身信徒」，無奈最近採買時，總是被標價嚇得腦袋一片空白，「差點回不了家！」

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原PO直言，這是他有生之年經歷過最可怕的通膨，接著舉例2樣商品，首先是「科克蘭蜂蜜」，2021年一瓶399元，之後變成549元，最近則漲到799元，一度讓他笑虧「是蜜蜂的基本薪資提高了嗎？」

第2個為Softsoap洗手乳（2入一組），2021年價格315元，最後一次購入為405元，目前售價漲至495元，讓原PO不禁驚嘆「手上細菌未死，人先被嚇死！」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO列出2商品漲價太驚人。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

該文引發網友炸鍋討論，「通膨真的很可怕，但更可怕的是，薪水沒跟著通膨」、「酸菜白肉鍋變699元也是很嚇人」、「松木香多用途清潔劑也很殘念，399漲到519元一直等特價，還有鐵鎚小蘇打洗衣精也是」、「之前香草精從219元漲到破千呢」、「怎麼沒提到機油？大概漲了三倍QQ」、「培根也漲很兇，以前789元，現在要1299元」、「之前紫包貓砂一包才快500元，後來500快600元，現在已經700多元了」。

關於蜂蜜價格飆漲部份，就連自產自銷的老闆也撐住住了，「我家賣30年蜂蜜，可以很老實的跟你說，這幾年台灣蜜缺貨飆漲到我爸直接不賣」、「你應該不知道蜜蜂缺工問題嚴重，產量變少，沒在唬爛」、「蜂災是全球性的問題，台灣的蜜也都在漲」、「蜜蜂減少的問題至少也有10年了，近幾年死亡的數量更多，蜂蜜漲價真的很合理」。

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