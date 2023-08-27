鷄籠中元祭主普壇開燈放彩　副市長邱佩琳祈盼帶來安康幸福

▲鷄籠中元祭主普壇開燈放彩璀璨耀今夜。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正公園今（27日）夜晚熠熠生輝，邁入第169年的鷄籠中元祭的開燈放彩儀式營造濃厚的祭典氛圍，此一歷史悠久的盛事，吸引大批市民和遊客齊聚於主普壇前，共同見證這夜晚的璀璨盛典。副市長邱佩琳祈盼為基隆帶來平安與祝福，使基隆成為安康幸福之地。

開燈放彩儀式先由在地北管音樂的演奏拉開序幕，接著雷成壇李戊己道長在主普壇前誦經祝禱後，由基隆市副市長邱佩琳、輪值主普郭姓宗親會主任委員郭慶全、理事長郭棋盛、爐主郭義隆及議長童子瑋一同點亮主普壇燈光。霎時萬盞明燈在黑夜中閃耀著如星辰般的光芒，為全場帶來驚艷的視覺盛宴。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

副市長邱佩琳表示，透過點燈請老大公於中元普度接受祭祀，並祈盼為基隆帶來平安與祝福，希冀這份祝福能傳遞給每位市民，使基隆成為安康幸福之地。

儀式完成後，接續由可愛熱情的基隆市雨都舞蹈團大小朋友帶來精彩的流行舞曲演出，以及啦啦隊熱情奔放的演出，象徵著世代的傳承和年輕一代的接力。此外，還有傳統舞獅及戰鼓表演，呈現傳統技藝，為28、29日迎斗燈與放水燈活動拉開序幕，以獨特方式詮釋中元祭的傳統，凸顯基隆多元文化的魅力。

▲霎時萬盞明燈在黑夜中閃耀著如星辰般的光芒。

中元祭盛事28日將繼續舉行，各宗親會將舉行迎斗燈儀式，象徵祖先回歸陽間的重要儀式。隨後29日的放水燈遊行，將成為今年中元祭的重要亮點。配合活動，市區將實行交通管制，歡迎各地民眾一起共襄盛舉，參與這北台灣極具歷史意義、規模最盛大的民俗節慶活動。更多活動詳情，請密切關注「基隆市文化局」官方網站及「基隆市文化局」臉書粉專。