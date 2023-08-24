10天3犯恐嚇案！酒吧拔槍+IG嗆聲+罵運將　基隆「天公之子」慘了

▲陳男拔槍恐威脅老闆，不斷自稱為太陽會幫派分子。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市仁愛區一處酒吧，本月4日發生酒客公然拔槍案件！一名陳姓男子因與酒吧老闆發生口角，竟掏槍指著老闆頭部，還自稱自己是太陽會幫派分子，9日晚間又在IG發文恐嚇，13日時與計程車司機發行車糾紛後出言恐嚇，10天內涉3起恐嚇案件，檢察官近日傳喚陳男到案，向基隆地方法院聲押獲准。

拔槍案件發生在4日凌晨，22歲的陳男到酒吧飲酒，後因覺得冷氣不夠冷，便自行走進櫃台內想操作冷氣，老闆見狀後便出聲制止，沒想到辰男卻惱羞成怒，還從包包內掏出槍，並且上膛高舉指著老闆頭部威脅，直呼自己是太陽會幫派份子，自稱「 天公之子」，並要店家打聽其身分。

▲基隆酒吧拔槍嗆聲男被捕，警方前往他家中進行搜索。（圖／記者郭世賢翻攝）

該案於8月9日由基檢裁定以3萬交保，當日16時25分，陳男於IG社群軟體發文恐嚇，警方掌握事證後，再次聲請拘票、搜索票，於8月10日拘提到案，隔日地檢署聲押，但法院裁定6萬交保。

沒想到陳男不顧法院警告他不得再犯，於8月13日20時58分，在仁愛區忠四路13號前，與計程車司機行車糾紛後，再次出言恐嚇。警方立即向基隆地方檢察署報告，檢察官指揮第一分局完備調查事證，近日已傳喚陳嫌到案，向基隆地方法院聲押獲准。

▲基隆屁孩酒吧拿槍抵老闆頭，警方上門逮捕，他媽見狀嚇得急喊，「他喝醉啦」 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆第一分局偵查隊長林哲旭表示，陳男本月連續犯下三起有紀錄的恐嚇事件，日前又發生與他人行車糾紛而再次辱罵恐嚇對方，考量陳男因犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，因有反覆實施之疑慮，經基隆地檢署指揮及檢察官聲押，基隆地院依刑法101條予以預防性羈押。

基隆市政府發言人余治明表示，對於任何治安事件，基隆市府絕不姑息，並偕同市警局強力執法，也肯定市警局維護治安的努力，同時感謝院檢讓反覆危害民眾安全的不法份子繩之以法，共同維護基隆的治安。