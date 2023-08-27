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社會 社會焦點 保障人權

投資失利！慣竊迷信風水連盆栽都偷　闖旅館偷枕頭套+吊飾遭逮

記者張君豪／台北報導

一名迷信風水的廖姓男子（39歲）4日凌晨連續在北市松山區巷弄內竊取盆栽、敦化北路某旅店竊取財物，業者發現店內遭人入侵，客房內枕頭套、望遠鏡飾品及珍珠吊飾遭竊、損失約達4萬元之譜，警方獲報到場調閱監視器，發現竊嫌仍在竊案發生地點附近活動，警方擴大搜索，火速在30分鐘內逮捕正準備搭車離去的竊嫌。

▲廖姓竊嫌連續偷竊巷弄盆栽、旅館飾品遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲廖姓竊嫌連續偷竊巷弄盆栽、旅館飾品遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

松山警方表示，廖男上述時間將自己車輛停放於上址附近後，進入旅店竊取枕頭套2個、望遠鏡飾品1個及珍珠掛飾2個。警方現場調閱監視器畫面鎖定犯嫌特徵，火速於30分鐘內在敦化北路150號前發現廖男欲搭乘計程車離去，警員立刻到場攔查，經查證身分將其逮捕到案；另查廖男之車輛，發現6盆不明盆栽，警方認為涉竊案一併查扣。

▲廖姓竊嫌連續偷竊巷弄盆栽、旅館飾品遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

廖男落網後表示：因投資失利，加上迷信風水才會下手行竊。警詢後，全案以涉竊盜罪嫌送台北地檢署偵辦。另經員警擴大調閱監視器，陸續通知盆栽失主領回，被害民眾感謝警方積極協助。

松山分局藉此案例呼籲，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，以杜絕宵小覬覦，避免讓竊嫌有機可趁，警方持續掃盪各項不法，以維護民眾財產安全。

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