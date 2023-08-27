開學前新校舍沒蓋好！廍子國小「借3km遠國中」上課　小一家長氣炸

記者游瓊華／台中報導

再過幾天就要開學，但台中廍子國小跟新高國小新生卻沒教室可用！今天上午數百名家長齊聚廍子國小，怒批校方明知新校舍來不及新學期使用，竟還提前招生，導致小一新生要搭交通車至距離3公里遠的三光國中上課。對此，台中市教育局表示，兩校的二期校舍工程因遇疫情及缺工缺料，還有下雨等因素影響，才無法提前於開學前完工，統計受影響的班級數包括廍子國小1年級共13班、新高國小1年級共11班級。

▲要開學了廍子國小新校舍還沒蓋好，校方借3km外國中上課，家長氣炸開罵。（圖／記者游瓊華翻攝）



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▲廍子國小是新興熱門學校，許多家長擠破頭要將孩子送入，但現傳出二期新校舍還沒蓋好，小一新生要到三光國中上課。（圖／記者游瓊華翻攝）



今天上午台中天氣炎熱，廍子國小現場砲聲隆隆，家長不滿。校方早知道工程會拖到12月才交屋，為何提早招生？此外，向三光國中借用校舍，距離有3公里遠，學生搭交通車到國中上課，會擠壓到上下課時間，「5分鐘下課時間，350個學生上廁所時間夠嗎？」更擔心，小一新生遭受到國中生霸凌問題。

▲校方解釋，係因為疫情、大雨、原物料短缺問題導致工程延宕，但是家長不買單。（圖／記者游瓊華翻攝）



對此，台中市教育局強調，廍子國小係比照之前樹德國小、東海國小校舍未完工時借用他校的經驗，由附近的三光國中出借13間教室供廍子國小學生使用，二校距離約3公里，車程約10分鐘，將由學校租用合格的客運車輛在廍子國小大門口接送學生至三光國中上下課，且每車會有1名教師隨車陪同學生。

而除了廍子國小外，同屬熱門學區的新高國小，則考量該校二期校舍將於明年度才能完工，經評估校內空間及工程期程後，將把一期校舍空間全數作為學生班級教室，行政辦公空間以租賃組合屋的方式進行安置。