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北市知名夜店IG限動嗆「霍所長」臨檢找碴　霍建華胞兄反擊

記者張君豪／台北報導

台北市大安區知名的同志夜店Pawnshop日前透過IG限動發出「賞酒」通報，公開點名轄區安和所所長、知名藝人霍建華親哥哥霍建元，業者抱怨霍所長上任以來3個月密集臨檢11次，預告27日凌晨霍所長若再到店臨檢，將提供店內所有消費者一杯SHOT，並公開廣播舉杯歡迎「特別嘉賓」，挑釁警方執法意味濃厚。

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲安和所長霍健元依法擴檢，遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

對此轄區北市大安警分局安和所掌霍健元證實，他依警局編排深夜擴大臨檢勤務依法行政，27日凌晨到店內臨檢，並在店內牆壁中找到毒品殘渣袋，警方依法請負責人返所製作筆錄。霍健元受訪指出，店家有充分自主意見表達，但括檢勤務是北市警局針對分局轄區列管場所一併舉辦，警方依法維持治安，並無針對性。

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

離譜的是，根據警方擴大臨檢及相關查處紀錄，該店在2022年9月曾有消費者疑似在店內使用毒品，經送往國泰醫院急救無效宣告死亡，當時醫院還在死者褲襠內搜出一包裝有兩顆搖頭丸毒品，經法醫檢驗後確定死因為服用毒物過量。

今年7月警方也在店內查獲一女通緝犯身上攜有一顆有三級毒品卡西酮成分的藥丸，由於該店屢遭警方查獲消費者持有毒品，加上有民眾服藥送醫死亡紀錄，該店遭大安警方列管為治安顧慮場所，只要市警局、分局有舉辦擴大臨檢勤務，該店與其它大安區列管營業場所一樣，警方均依法登門稽查。

大安區的Pawnshop夜店是北台灣電子音樂聖地，店內撥放音樂水準頗高，店家自認為全力配合市府、警方各種消安、營業場所規範，自認「沒有被查獲不法之事實」，卻認為安和所長霍建元上任後經常登門臨檢針對，才會預先發IG限動通告消費者，希望參加派對的朋友給予霍所長問候祝福。

店家限動內文提到，安和所霍所長上任3個月臨撿了11次，並對店內消費者態度惡劣，嚴重影響音樂展演空間的合法營業。該店在同志夜店圈「頗有盛名」，以低調安全、入場消費手機須貼上遮蔽貼紙，避免遭偷拍蒐證的嚴格作風聞名。

對此大安警方則強調，警方針對轄內治安顧慮場所均持一貫依法行政，定期檢查維護民眾消費安全，加上該店確曾有數次遭查獲使用毒品紀錄，警方僅是依法行政，維護地區治安穩定，對於夜店業者不實指控表示遺憾。

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