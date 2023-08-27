高雄一家三口「喝符水」後全瘋了！被送醫強制約束　恐怖真相曝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄旗津一對夫妻為了想增加免疫力，到廟宇求來符水與21歲兒子一同服用，沒想到大女兒返家後，見3人狀況不對，媽媽甚至出現語無倫次、胡言亂語的情況，緊急將他們送醫。經檢查後發現，原來符水竟是用有毒植物「大花曼陀羅」泡製而成，導致夫妻2人與兒子全都中毒，若情況再更嚴重，還可能導致呼吸衰竭死亡。

▲高雄一家人喝下符水後，全家中毒，媽媽甚至瘋癲到送醫被約制。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在新冠疫情開始流行、打不到疫苗的期間，不少民眾四處尋求可以增加抵抗力的方法。高雄就有一對夫妻到廟宇求符水與21歲兒子一起服用，沒想到大女兒晚上回家後，發現媽媽突然時哭時笑、胡言亂語，追問後才發現，他們3人下午都曾喝過「抗疫符水」，趕緊將媽媽送醫治療。

這一家人中的55歲媽媽最先發病，一開始送醫時，情況相當嚴重，一度在急診室大抓狂，最後被醫護人員約束、打鎮定劑，才得以繼續做後續治療。而同樣喝下爸爸及弟弟則出現頭暈狀況，爸爸想騎車去醫院，甚至失去方向感，最後被其他親戚找到，帶著3人連同未喝完的符水，一起從旗津醫院送往高醫治療。

▲林金生指出，檢查發現患者一家人服用的符水是使用有毒植物「大花曼陀羅」泡製而成的，導致3人全中毒。（圖／記者吳世龍攝）

收治患者的高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診醫學部主治醫生林金生指出，3人送醫時有意識不清、躁動、皮膚乾燥、心跳快血壓高、頭暈、失去方向感等症狀，後續檢查3人尿液都測出含有「東莨菪鹼」有毒成分，追查才發現，他們服用的符水竟是使用有毒植物「大花曼陀羅」泡製而成的。

林金生表示，古代有記載「大花曼陀羅」可用來治療氣喘、咳嗽等疾病，可能就被聯想可以使用在抵抗新冠肺炎上。但事實上，大花曼陀羅花為有毒植物，根據文獻，吃6朵花會產生幻覺，吃超過9朵花，還可能出現昏迷、呼吸麻痺等症狀。

▲曼陀羅花解毒劑。（圖／記者吳世龍翻攝）

當時病患被送醫院急診時，院方初步先透過抽血、做心電圖X光等排除可能的疾病 ，最後把檢體送檢查，才發現尿液含有有毒成分。

林金生說，若不小心誤食「大花曼陀羅」，劑量過多時，會導致出現意識障礙、躁動、失去方向感，或者心跳加速、血壓升高，甚至呼吸衰竭、排尿困難等症狀。大部分民眾症狀不嚴重的話，採用支持性療法很快就會恢復，但若嚴重的話，則需要服用解毒劑。

所幸符水中毒最為嚴重的媽媽，後續經收治住院，採用支持療法後，體內毒素慢慢代謝，順利恢復出院；爸爸及兒子在經急診室觀察後，神智漸清也順利離院。醫生呼籲，對抗新冠肺炎切忌濫用偏方，以免傷身，甚至有致命危機。