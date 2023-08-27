宜蘭「千哥」重出江湖！沒擦撞到　他下車拿交通指揮棒怒視

記者游芳男／宜蘭報導

8月25日17時20分許，宜蘭191線壯圍乘車站前，直行的本田藍色HR-V旅休車差點被停路邊要左切進車道的三菱黑色休旅車行車擦撞，中年藍色車男駕駛將車停路口，怒氣沖沖手持交通指揮棒下車怒視對方，過程被PO網，引發網友熱議：「千哥又出沒了」、「住宜蘭誰不認識開HRV的千哥呢」、「腦袋怪怪的四輪駕駛」、「原來猴子不是只有在山道」。

▲下車的本田藍色HR-V旅休車駕駛「千哥」，氣沖沖持交通指揮棒怒視差點擦撞他的三菱黑色休旅車。（圖／擷取自，「宜蘭知識+」）

網友也找出2018年11月新聞報導，直指這名被稱為「千哥」的徐姓男子，當時駕駛HR-V開上國5，因超車問題使用雷射筆猛照3輛喜美改裝車，後來發生碰撞，對方持球棒砸車，「千哥」受到驚嚇在車內戴上安全帽，這段往事曝光引起眾多網友議論。

礁溪分局表示，8月25日17時20分，在壯圍鄉191線壯圍乘車站前，有行車糾紛事件，經警方檢視相關影、照片後，將由轄區派出所通知藍色車主到案說明，釐清案情後，檢具相關事證依法裁處。

這起引起警方注意的行車糾紛，是因目擊者把行車記錄器PO「宜蘭知識+」，當時停在國5側車道國道客運壯圍乘車站路旁的三菱黑色休旅車，起步要左切入車道，差點擦撞到後方高速直行而來的藍色HR-V，藍色車駕駛搖下車窗，疑似「問候」黑車上的人。之後，藍車緩緩開到前方路口，佩戴黑色口罩的中年駕駛，手持交通指揮棒下車，怒視三菱休旅車離去。

PO文者：「誰家的長輩認領一下，開車不要這麼躁真的，被卡住就想下車指揮交通，被收掉是遲早的」。有網友說：「傳說中的千哥本人」。

網也熱議：「千哥又出沒了」、「住宜蘭誰不認識開HRV的千哥呢」、「腦袋怪怪的四輪駕駛」、「原來猴子不是只有在山道」。