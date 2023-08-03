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台東幸福電影院登場　邀新住民親子家庭共賞

▲台東縣政府攜手寶桑教育基金會共同邀請縣內新住民家庭，前往秀泰影城看電影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府攜手寶桑教育基金會共同邀請縣內新住民家庭，前往秀泰影城看電影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假來臨，台東縣政府再次攜手寶桑教育基金會於2日共同邀請縣內新住民家庭，前往秀泰影城參與幸福電影院活動，藉親子共同觀賞電影機會，讓每位參與的新住民朋友能夠放鬆心情，一起共度親密時光。

寶桑基金會執行長陳世賢說到，非常歡迎每位來到台東的新住民朋友，除了替台東帶來不同的多元異國文化風情，也讓美麗的台東更增添色彩，自己對於新住民朋友的認知，她們時常為了家庭生活忙碌，並勤於工作，鮮少有時間休閒娛樂，更不要說是花錢進電影院看電影，因此，期望特別透過幸福電影院活動，邀請新住民朋友進到電影院看電影，讓每位新住民朋友都可以鬆口氣，與親子一同留下快樂的回憶。

▲台東縣政府攜手寶桑教育基金會共同邀請縣內新住民家庭，前往秀泰影城看電影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

社會處長陳淑蘭指出，提升全縣新住民權益及家庭與親子關係融洽是縣府一直努力的目標，社會處委託辦理的新住民家庭中心更是提供新住民家庭服務的專責單位，服務項目包括個人支持服務如新住民性別平等促進方案、心理諮商與法律諮詢，以及各項家庭支持服務如新住民家庭增能支持服務、新住民二代培力計畫等，更結合新住民據點辦理各項外展與宣導，期望協助新住民家庭適應與融入台東生活，此次縣府與寶桑教育基金會共同舉辦「幸福電影院」電影欣賞會，希望帶給新住民朋友可以留下美好的回憶並享受難得的親子放鬆時光。

社會處進一步說明，為深化及擴大新住民服務，因應全縣各地區新住民需求，除台東縣新住民家庭服務中心規劃各項新住民多元服務方案及個案服務外，也設立台東市、卑南鄉、太麻里鄉、成功鎮新住民社區服務據點等提供服務，今年度更增設池上鄉新住民社區服務據點提供各項服務，歡迎有需要的新住民家庭與朋友可主動洽詢。

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