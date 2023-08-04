移民署出包！小紅書瘋傳「開放大陸赴台自由行」　真相曝光

▲內政部移民署網站出包，導致大陸人以為台灣開放自由行。（圖／翻攝自小紅書）

記者黃宥寧／台北報導

出包了！日前社群軟體「小紅書」有用戶PO出移民署網站資訊「大陸人地區人民可申請來台自由行」，讓數家坊間旅行社興奮打電話到陸委會等單位詢問，後來才得知竟是移民署網站出錯，讓本以為可以開始恢復榮景的旅行社業者、陸人，心情宛如洗三溫暖。對此，移民署也做出回應。

內政部移民署網站7月24日發布「大陸地區人民設籍於以下47個城市可申請來台自由行」資料，訊息遭多次轉傳，點閱人數多達6412人，更被轉傳到小紅書熱烈討論。有在台讀書的大陸用戶說「從2019年8月關閉到現在，整天都期盼著家人朋友能來台灣旅行」也有其他用戶留言回，「打電話去移民署核實，根本沒開放47個城市自由行」。

▼內政部移民署網站7月24日發布「大陸地區人民可申請來台自由行」資料，點閱人數多達6412人。（圖／民眾提供）

有不具名旅行社向《東森新媒體ETtoday》吐露心聲說「扯！政府網站竟會出這種錯，真的很盼望趕快解除禁團令」；有知情人士透露「這個錯誤訊息被放在網路上長達8天，疑是資訊廠商問題」。

對此，移民署回應指出，目前政策尚未開放大陸地區人民來台觀光，近期為加強移民署全球資訊網資訊正確性，進行網站後台調整作業，導致原有相關公告重新上架，並非更新政策資訊，為避免造成誤解，已緊急下架。