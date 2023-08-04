　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移民署出包！小紅書瘋傳「開放大陸赴台自由行」　真相曝光

▲▼ 恢復兩岸 。（圖／翻攝自小紅書）

▲內政部移民署網站出包，導致大陸人以為台灣開放自由行。（圖／翻攝自小紅書）

記者黃宥寧／台北報導

出包了！日前社群軟體「小紅書」有用戶PO出移民署網站資訊「大陸人地區人民可申請來台自由行」，讓數家坊間旅行社興奮打電話到陸委會等單位詢問，後來才得知竟是移民署網站出錯，讓本以為可以開始恢復榮景的旅行社業者、陸人，心情宛如洗三溫暖。對此，移民署也做出回應。

內政部移民署網站7月24日發布「大陸地區人民設籍於以下47個城市可申請來台自由行」資料，訊息遭多次轉傳，點閱人數多達6412人，更被轉傳到小紅書熱烈討論。有在台讀書的大陸用戶說「從2019年8月關閉到現在，整天都期盼著家人朋友能來台灣旅行」也有其他用戶留言回，「打電話去移民署核實，根本沒開放47個城市自由行」。

▼內政部移民署網站7月24日發布「大陸地區人民可申請來台自由行」資料，點閱人數多達6412人。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

有不具名旅行社向《東森新媒體ETtoday》吐露心聲說「扯！政府網站竟會出這種錯，真的很盼望趕快解除禁團令」；有知情人士透露「這個錯誤訊息被放在網路上長達8天，疑是資訊廠商問題」。

對此，移民署回應指出，目前政策尚未開放大陸地區人民來台觀光，近期為加強移民署全球資訊網資訊正確性，進行網站後台調整作業，導致原有相關公告重新上架，並非更新政策資訊，為避免造成誤解，已緊急下架。

ET快訊
快訊／廬山麗來飯店恐倒塌！　人員全撤離
快訊／遊客下海玩SUP　9人失聯
快訊／災情嚴重！　南投仁愛鄉明停班停課
快訊／橋恐斷裂！　地基掏空塌陷
女報案竟被暗示提供性服務　台南警被記大過
超級藍月引大潮！　嚴重海水倒灌
「120個帳號」即刻救援老高！3句話狂洗腦　尷尬內幕曝光
裸女領錢照瘋傳！　一絲不掛站ATM前

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

快訊／卡努過境馬公鎖港傳意外！澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

卡努颱風尾屏東刮大風！東港岸邊掀大浪　潮州巨大廣告看板被吹倒

快訊／暴雨狂炸災情嚴重！　南投縣「仁愛鄉」明天停班停課

阿娘威！超粗路樹無風倒　民宅躲劫⋯超衰自小客慘被壓成廢鐵

溪水暴漲！南投守城橋「地基掏空塌陷」恐斷裂　橋面扭曲畫面曝

八大女報案竟被暗示提供性服務　台南色色警被記大過再追究瀆職

移民署出包！小紅書瘋傳「開放大陸赴台自由行」　真相曝光

搭台鐵竟遭「暗針扎手」！鐵警找到受傷女　將赴分駐所報案

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

快訊／卡努過境馬公鎖港傳意外！澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

卡努颱風尾屏東刮大風！東港岸邊掀大浪　潮州巨大廣告看板被吹倒

快訊／暴雨狂炸災情嚴重！　南投縣「仁愛鄉」明天停班停課

阿娘威！超粗路樹無風倒　民宅躲劫⋯超衰自小客慘被壓成廢鐵

溪水暴漲！南投守城橋「地基掏空塌陷」恐斷裂　橋面扭曲畫面曝

八大女報案竟被暗示提供性服務　台南色色警被記大過再追究瀆職

移民署出包！小紅書瘋傳「開放大陸赴台自由行」　真相曝光

搭台鐵竟遭「暗針扎手」！鐵警找到受傷女　將赴分駐所報案

牡丹江洪水來了！　房屋連根拔起被沖走「只見屋頂在漂」

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

全台「最爛大學宿舍」重金改造！　新學期租金大漲2500元

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

響應海洋永續議題　中職明星賽720armour散播品牌理念

主人不在家…小狗遭黑衣男「摔到粉碎性骨折」　牠跛腳躲角落大哭

想當蜘蛛人有超能力　8歲童故意給「黑寡婦蜘蛛咬」毒發劇痛送醫

註銷號牌車輛上路即時通報　苗栗縣今年已收回559輛

別猶豫一出爐就開搶！鳳山傳統早餐滿滿人潮包圍　水煎包3顆20元

吃得到台中必比登美食！台灣美食展開跑　廣島燒人氣名店也參展

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

獨／明仁會狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇被移送

補習班倒閉　負責人半年後頭身分離死亡

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

24歲準消防員受訓重傷　獲國賠496萬

颱風夜買烤雞撞啤酒婦　騎士慘死

太早拋棄繼承　父房法拍200萬歸國庫

冷氣機砸死女　家屬申請被害補償金180萬

山區大雨　台中和平區下午停班停課

即／黃子佼挨告性侵　婦幼隊發動搜索約談

洪水灌進飯店　雨炸南投畫面曝

快訊／黃子佼被告性侵！不發一語快步進北檢複訊

女兒太早拋棄繼承　爸賣房遺產2百萬送國庫

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

更多熱門

相關新聞

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

大陸商務部今（4）日公告，鑒於中國大麥市場情況發生變化，對原產於澳大利亞的進口大麥繼續徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2023年8月5日起，終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。

陸國有企業97間入選2023《財富》500強 國家電網營收全球第3

陸國有企業97間入選2023《財富》500強 國家電網營收全球第3

陸7月房市成績單慘淡！銷售月減33.5%創近年低點

陸7月房市成績單慘淡！銷售月減33.5%創近年低點

鳳梨釋迦品質認證課程受訓人數達194人

鳳梨釋迦品質認證課程受訓人數達194人

發現間諜行為該怎麼辦？ 陸國安部QA曝「教戰守則」

發現間諜行為該怎麼辦？ 陸國安部QA曝「教戰守則」

關鍵字：

移民署大陸兩岸觀光陸客自由行

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

吳宗憲61歲親姊病逝！

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面