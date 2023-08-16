移民署聯手勞保局宣導「勞退給付+多元支付」　助新住民了權益

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於16日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

移民署高雄市第一服務站於今(16)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請勞工保險局高雄市辦事處李淑敏主任擔任講師，介紹「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與「勞工退休金」3大勞工退休保險給付制度，以及請領條件和申辦流程等，讓新住民朋友瞭解自身權益。

移民署也宣導多元支付服務措施，讓民眾繳納各項移民業務規費更加便捷及安全。

李淑敏表示，在職勞工只要依規定繳交保險費，離職退保且符合請領條件時，便可提出申請勞保老年年金給付，沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，則須依規定參加國民年金保險及繳費，滿65歲可請領老年年金。勞工退休金分為新、舊制，舊制只要符合「工作10年以上，年滿60歲、工作15年以上，年滿55歲及工作25年以上」，且服務於同一事業單位者，即可自請退休；新制則不限服務於同一事業單位，只要年滿60歲，無論是否在職，都可以請領。「記得繳交勞保或國民年金保險費，才能確保退休後的生活保障」。

另移民署為便利民眾繳納各項移民業務規費，推出臨櫃信用卡及行動支付服務，除結合現行線上申辦繳納規費方式外，還提供包含信用卡、虛擬帳戶、Web ATM、帳戶轉帳及四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK超商）等多元支付服務，大家可多加利用。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每個月辦理新住民家庭教育宣導活動，提供實用的資訊及福利資源消息，歡迎新住民們踴躍參加。

另移民署委託典通股份有限公司，於112年6月至10月間辦理「112年新住民生活需求調查」，此調查不會要求受訪者提供身分證件、存摺，或帳戶等資料，請受訪者放心，如有任何疑問，可洽典通股份有限公司02-23315133分機601，或洽詢移民署02-23889393分機2370。