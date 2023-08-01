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鳳梨夾心巧克力獲法國AVPA美食銅牌獎　馬來西亞新住民分享經驗

▲移民署屏東縣服務站舉辦「馬來西亞與臺灣可可的故事」為主題活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署屏東縣服務站舉辦「馬來西亞與臺灣可可的故事」為主題活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日舉辦新住民家庭教育課程，以「馬來西亞與臺灣可可的故事」為主題，邀請來自馬來西亞的新住民劉木蓮介紹家鄉文化以及在臺生活經驗，除介紹臺 灣、馬來西亞文化差異，也透過她分享創業經驗，認識可可樹栽種與巧克力製程，手作研磨巧克力體驗等豐富內容。她還帶來最新研發的紅茶巧克力，讓參加的學員們嚐在嘴裡、甜蜜在心裡。

劉木蓮的父親在馬來西亞種植可可，從小穿梭在可可園內的她，嫁來臺灣後，原本和丈夫一起在北部打拚，為了照顧年邁的公婆，她選擇返回丈夫的屏東老家定居。因緣際會接觸屏東縣政府農業輔導課程，萌生創業想法，以林下種植技術培育出優良可可果。並參加新住民培訓課程，考取巧克力師證照，購買設備並投入研發製作，開啟可可農與巧克力工藝師的精彩人生。

▲移民署屏東縣服務站舉辦「馬來西亞與臺灣可可的故事」為主題活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

努力學習再加上無限創意，讓她的巧克力在國際上嶄露頭角，並以屏東在地農產品鳳梨搭配巧克力，研發出鳳梨夾心巧克力，獲得2021年法國AVPA美食銅牌獎。而自創的家鄉味「娘惹椰糖巧克力」也成為招牌產品，她很開心能向新住民朋友分享自己在臺灣的生活與創業經驗。

她很感謝臺灣政府對於新住民的各項培力照顧措施方案，不僅有各種培訓課程，還有證照獎勵金以及多樣資源可以申請，今年4月份，她就透過撰寫計畫參加競賽，獲得新女力創業加速計畫補助金。劉木蓮鼓勵在場學員，於照顧家庭之餘，也能踴躍參加政府的免費課程，多多充實自我。

▲移民署屏東縣服務站舉辦「馬來西亞與臺灣可可的故事」為主題活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣服務站主任武淑賢表示，移民署致力於照顧新住民及新二代在臺生活，推出各項輔導措施與培力計畫，不僅有新住民多元文化人才培訓計畫、新住民及其子女築夢計畫、獎助學金，也針對新二代規劃新住民子女國內培育研習營，資源豐富。本次家庭教育課程希望透過新住民的實際經驗，向學員介紹政府相關資源，了解如何提升自我價值，互相激勵、互相成長。另外，對於移民署各項計畫有興趣者，可以參考「新住民培力發展資訊網」，有Line官方帳號(ID為@ifitw)提供即時資訊，若有疑問，也可就近向各地服務站洽詢。

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