台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」　貨架空蕩蕩照片曝

▲有民眾到超市狂掃鹽巴囤貨。（圖／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

日本福島核廢水入海後引發中韓搶購食鹽，至於台灣的狀況，昨（26）日就有網友指出，淡水某間全聯真的有民眾在搶購鹽巴，很多人一口氣搬了好幾包，店員補完貨，馬上有2客人湊過去，一個拿著購物袋狂裝，一個往車上搬，兩個人掃了30包，讓他傻眼。

有網友在PTT發文，昨天晚上10點多在淡水某間全聯，看見超扯的一幕，店員上架補貨鹽巴，下一秒有兩個白髮老人湊過來，「一個拿袋子狂裝，一個瘋狂往車上搬，兩個人掃了二、三十包左右」。

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後來有個阿伯來買13元的鹽巴，於是店員又進倉庫抱了一大箱補貨，原PO去其他區買東西，晃了10分鐘左右，「回去一看，鹽巴又沒了，只剩5包」，掃貨的速度讓他太震驚，「不知道可憐店員今天抱了幾箱鹽巴出來，那看起來就重到靠北」。

此外，還有網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，「台灣人你們可以不要再搶鹽巴了，好嗎，放廚房會潮濕，不是會硬掉」，貼出全聯架上照片，鹽巴全被客人掃光，一包都不剩。

▲13元鹽巴被搶光。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）



看到這種囤貨行為，網友紛紛撻伐，「八成小孩都沒住家裡了，不然一定被念爆」、「跟上次搶尿布衛生紙差不多」、「不要說一包，易開罐裝的三年我都用不完」、「今天遇到一個拿9包的，還以為是怎樣了」、「一包鹽可以用超久，到底有什麼好囤的，這些人真的要好好用腦欸」、「剛剛去了兩間全聯也都沒貨」。

臺鹽表示，相關鹽類製品在各通路狀況皆正常，食安上沒有疑慮，中元檔期銷售量高、庫存本就較多；而臺鹽都是含碘鹽，民眾也因健康習慣較少吃鹽，不需要過度購買、囤貨。