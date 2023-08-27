福島「沿岸海水」化驗結果出爐！　環境省：對人體無害

▲環境省福島附近海域採集海水。（圖／取自日本環境省官網）



記者王佩翊／編譯

日本環境省稍早公布福島縣沿岸的海水抽查化驗結果，而在採集的11個樣本中，氚濃度皆未滿最低標準值，確認對人體與環境無害。

東京電力公司24日排放福島第一核電廠的核廢水，環境省隨即在25日上午於福島核電廠周遭海域進行海水採集，並以最快速的方式分析其中的放射性物質濃度。

根據環境省官網最新公告，分析結果顯示，在抽取的11個樣本中，氚濃度皆未滿每公升7至8貝克的最低標準值，因此確認對人體與環境不會造成影響。

環境省表示，未來每周仍會持續在福島第一核電廠附近採集海水，並分析其中的放射性物質濃度，同時將結果公布於官網。另外，除了快速分析外，相關樣本也會進行高感度的精密分析，結果最快2個月後就會出爐。

為了調查排放後的海中氚濃度，環境省未來3個月內每周都會派檢測船出海，在半徑50公里海域採集海水進行檢查。而東電也會分析檢驗排放後的海水，自排放的1個月內，每天在福島第一核電廠半徑3公里內的10個區域進行採樣，並於隔日公布檢驗結果。

另一方面，水產廳25日曾在距離福島核電廠5公里外海打撈2條魚類，並對其進行氚濃度檢測，26日結果顯示，受測的2條魚皆未測出氚。