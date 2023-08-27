蘇拉轉圈中！登不登陸威脅都大　最高機會路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風蘇拉轉圈中！天氣風險公司總經理彭啟明表示，蘇拉的颱風眼清晰可見，預期最大機會還是往恆春半島接近。氣象專家吳德榮則提醒，蘇拉鄰近台灣時，強度正值巔峰，故無論登不登陸，其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽。

▼蘇拉颱風最新預估路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）



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彭啟明在臉書說，今年第9號颱風蘇拉已經成為強烈颱風，預測路徑上，今天、周一轉圈後，未來接近台灣時將逐步收斂。

彭啟明指出，預期蘇拉最大機會還是往恆春半島接近，往北或南修正也都還有可能，關鍵還是周二可能發布的各種警特報，以及周三、周四的風勢及雨勢。他建議，可以先照目前預測，做好颱風情境設想準備，做好該有的應變措施，才可以減少天然災害。

▼蘇拉持續發展中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，蘇拉鄰近台灣時，強度正值巔峰，故無論登不登陸，其帶來的威脅差別並不大，絕不容輕忽。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，蘇拉今天開始慢慢準備北轉，目前看有發海上警報機會，時間大概落在周二；至於是否發陸上警報還要看颱風路徑而定，若暴風圈有機會碰到台灣，可能和海警同一天發布或晚一天。

曾昭誠分析，預估蘇拉將維持強颱等級接近台灣，周三、周四最靠近，目前預計從台灣南部或南方近海通過較有機會，仍要再觀察。

▼蘇拉颱風來勢洶洶。（圖／翻攝彭啟明臉書）

