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快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲蘇拉增強為強颱。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

周三、周四全台有雨！中央氣象局表示，蘇拉颱風已於今天（27日）凌晨2時增強為強烈颱風。氣象局預報員曾昭誠指出，蘇拉今開始準備北轉，預計周二有機會發布海上警報，至於是否發陸上警報還要看颱風路徑，而周三、周四最接近台灣。

氣象局觀測，蘇拉今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方610公里海面上，以每小時7公里速度，向東南東轉東北東進行，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里。

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曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周一各地多雲到晴，台東有些零星降雨，午後苗栗以南、各地山區有雷陣雨，又以山區雨勢較大；周二東半部和恆春半島有些陣雨，其他地區多雲到晴、午後有雷陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周三、周四蘇拉颱風或其外圍環流影響，東半部有明顯陣雨，雨勢會較大，其他地區也有些局部短暫陣雨；周五、周六颱風剛離開，各地有局部短暫陣雨。

曾昭誠提到，蘇拉今天開始慢慢準備北轉，目前看有發海警機會，時間大概落在周二；至於是否發陸上警報還要看颱風路徑而定，若暴風圈有機會碰到台灣，可能和海警同一天發布或晚一天。

曾昭誠分析，預估蘇拉將維持強颱等級接近台灣，周三、周四最靠近，目前預計從台灣南部或南方近海通過較有機會，仍要再觀察。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼周三起全台有雨。（圖／氣象局）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

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