綠色一夏！環保藝起來　台南勞工局相約南紡購物中心逛市集

▲台南市勞工局晴天創意築夢坊，26日於南紡購物中心辦理「綠色一夏！環保藝起來」晴天好市集展售活動，邀請18個手工藝攤位及2家庇護工場身障員工販售，合計30個攤位共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

抓住暑假的尾巴！衝一波銷售業績！台南市勞工局晴天創意築夢坊，26日於南紡購物中心辦理「綠色一夏！環保藝起來」晴天好市集展售活動，現場邀請18個手工藝攤位夥伴及2家庇護工場的身障員工現場販售，還有10個多元培育社區發展單位首次參加，合計30個攤位共襄盛舉！

以豐富的周邊活動，熱力展現台南市長黃偉哲為身心障礙朋友及特定對象，打造就創業友善環境「希望家園」施政願景。

勞工局長王鑫基表示，晴天坊創立邁入第12年，每年選擇在暑假舉辦大型活動，與民眾相約逛市集，規劃不同年度主題，強化晴天坊品牌經營，期待更多市民朋友與來訪遊客，能夠認識晴天坊、庇護工場、多元計畫發展社區。

今年即以很夯的「環保」議題作為活動發想，強調重複使用、永續發展、珍藏守護的概念，眾多攤位陳列相關商品，有天然洗劑無患子手工皂、回收咖啡麻布袋重新縫製耐用手提包、無須電力就能夠散發香氣的擴香石、毛線編織綠色擬真桌上盆栽、撿拾竹片、樹枝、枯葉製成的療癒小物，以及隨身環保杯袋、筷袋等布藝創作。另外現場設計一款大型裝置藝術，鼓勵民眾蒐集5個寶特瓶蓋，即可兌換市集折價劵，一起完成網美牆面，共同響應愛地球由我開始！

不僅如此，還有多肉植物和束口提袋DIY體驗、多元闖關集章送小禮物、限量福袋販售、打卡按讚送造型氣球、滿額贈禮、街頭藝人表演等精彩活動。內容豐富絕對讓民眾逛得開心、用得安心、玩得盡興！南紡購物中心代表楊鈵彥副總也特別到場同歡樂，南紡購物中心建築物主體外觀，以多款植物造景佈置，環保綠建築意象與此次活動主題相輔相成！

勞工局輔導的晴天坊目前已陪伴超過300位的身心障礙者及弱勢夥伴就創業，協助大台南地區身心障礙團體、弱勢特定對象，積極爭取展售舞台，促進其自立，累計永續就業！非常感謝南紡購物中心在熱門時段，提供如此優質場地，為企業社會責任樹立最佳標竿， 並歡迎民眾以實際選購行動表示支持，共創綠色商機！