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台南大東夜市爆發攤商糾紛　192攤無法營業

記者林東良／台南報導

台南「大大武花大武花」中的東區大東夜市爆發攤商糾紛，至少192位以上攤商受到台南市政府重標市有地租賃影響，9月1日起無法在大東夜市繼續攤營業，直接影響攤商生計，受害攤商組成自救會，25日晚上6時30分許，集結在大東夜市抗議，並向大東夜市管理委員會遞交陳情書，希望吳姓業者能與新業者協調，讓他們能繼續在夜市擺攤維持生計。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

據了解，大東夜市土地市府持有三分之二，台南市農會持有三分之一，之前由市府委託農會辦理租地事宜，所以由長久以來都由吳姓業者向農會承租土地來經營大東夜市，並出租給攤商擺攤，惟今年市府將持有土地部分回收，重新自辦招標，被惠堤實業公司標走，新業主表明不願與原大東夜市吳姓業主合作，導致原就在夜市擺攤的業者被波及，多數攤商無法繼續擺攤，讓當時砸重金購買攤位權利的攤商權益化為烏有，受害攤商指控吳姓業者避不出面處理，台南市市場處也冷眼旁觀，攤商被迫組自救會，25日晚間聚集在大東夜市抗議，除要求吳姓業者出面處理外，也要求市府出面主持公道。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

大東夜市攤商自救會會長李怡德表示，攤商獲悉吳姓業者沒有標到，就開始找吳姓業者，請他說明後續格位如何處理，吳姓業者避不出面說明，卻私下保留（內定）一些攤商的權利，棄其餘多數攤商於不顧，多數攤商無法繼續擺攤，當時砸重金購買的攤位權利一夜化為烏有。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

李怡德指出，以大東夜市百貨區為例，原有10排攤商，市府土地重標之後，只剩4排，至少有192位攤商以上受影響無法繼續擺攤，這直接衝擊他們的生計，李怡德表示：「吳姓業者避不出面處理，多日來紛紛擾擾，台南市市場處也完全不協調處理，更是冷眼旁觀，放任攤商被坑殺，數百攤商生計堪憂，求助無門下被迫組自救會」，李怡德懇請台南市長黃偉哲為攤商主持公道。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

受害攤商氣憤的說，1週少擺攤3天，收入銳減約一半，有些攤商當時砸重金買下格位權利，不僅現在全被坑掉，血汗錢化為烏有，得標的業者重新賣格位權利，這等同「攤商就是要被再剝一次皮」。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

另位女攤商怒斥，吳姓業者避不出面說明，卻私下保留（內定）部分攤商權利，棄其餘多數攤商於不顧，吳姓業者已收取百貨攤商20多年的租金，現在卻將百貨區的格位全改成飲食區，完全不念及與百貨攤商長期的合作情誼，「自私、冷血，莫甚於此」。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

李怡德痛批，吳姓業者更曾於2023年7月31日，在大東夜市Line群組張貼，確認續約3年的訊息，藉此先安撫好攤商情緒，接著吳姓業者卻私底下偷偷安排某些飲食區的格位給部分攤商，也收了租金，吳姓業者完全沒有告知其餘百貨區的攤商，也沒有說明如何處理，他們只是想維持生計有飯吃而已，吳姓業者為了自身利益，私下黑箱作業，坑殺百貨區數百攤商權益實在要不得。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

攤商們指控吳姓業者迄今避不出面處理，憤怒的數百攤商組成自救會，捍衛自身權益，呼籲吳姓業者出來面對，以公平、公正、公開之方式，妥善處理百貨區攤商後續格租事宜。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

隨後自救會攤商即一面舉牌、一面呼口號，集結步行前往大東夜市管理處遞交陳情書，要求吳姓業者出面處理，給他們解決之道，陳情書由夜市管理處黃姓主任代為接下，黃主任承諾一定轉交陳情書給吳姓業者，自救會成員才現地解散離去。

▲大東夜市攤商自救會會長李怡德，率領近200名自救會代表，聚集在大東市門口舉牌、呼口號抗議。（圖／記者林東良攝，下同）

李怡德會長強調，他們和平善意表達陳情訴求，如果吳姓業者仍不出面給他們一個交代，下次將擴大抗爭規模，前往台南市政府向黃偉哲市長陳情抗議，希望黃市長能為他們這些無辜攤商主持公道，讓他們能活下去。

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