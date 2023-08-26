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社會 社會焦點 保障人權

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

記者林東良、黃資真／台南報導

張姓男子與范姓女子日前在推特（現稱X）預告將開集體性愛趴，並以「鳥類訓練師」、「人妻情慾按摩師」等字句，加上「3小時3300不限次數」，吸引多名男子花錢參與，台南第二分局獲報於24日深夜攻堅，當場查獲赤裸裸的「3妻7男」，張、范以涉嫌風化罪移送，另10人則是違反社維法裁罰3000元。

▲▼ 台南第二分局破獲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南第二分局破獲3女7男進行大型性交易。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二分局員警執行網路巡邏時，發現張、范在推特上預告將開大型性愛趴，經深入追查主辦身分後，於24日深夜由員警喬裝路人，在派對地點附近監控，確認張、范分別與多名男子接觸後帶往大埔街某民宿內。

▲▼ 台南第二分局破獲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

▲員警查獲多達447個保險套。

經緊急聲請搜索票獲准，在8時30分實施攻堅破門，除逮捕張、范2人外，另在民宿2樓查獲黃姓等7名男子與葉姓等3名女子全身赤裸，分別在2房間裡進行性行為，同時當場查扣現金4萬6300元、保險套447個、潤滑液7瓶及手機等證物。

全案調查後將媒介營利之張、范兩嫌依涉嫌妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案10名參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法裁罰3000元。

▲▼ 台南第二分局破獲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，張、范已有多次舉辦性愛派對的經驗，行事十分小心，2人會先在推特分享派對時間與大致地點，刻意寫下「人妻情慾按摩師」、「鳥類訓練師」、「足療師」等隱晦字眼，再PO上女子裸露肉照勾引，欲參加的男子私訊報名後，須先審核身分，並在活動前2小時才會得知報到地點，再到現場確認身分後才能前往派對地點，通常會特地挑選藏身巷道的低調民宿。

第二分局表示，本案經員警有效掌握情資、積極釐清主嫌身分，並在臺南地方檢察署檢察官全力指揮偵辦下，縝密勤務部署進而迅速偵獲，遏制此類破壞社會風氣不法行為，以展現臺南員警專業能力，也宣示將持續踏實及做好治安維護工作，建構大臺南宜居樂遊之優質城市。

▲▼ 台南第二分局破獲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南第二分局破獲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

▲2名主嫌涉嫌妨礙風化罪移送，另赤裸10人依違反社維法裁罰3000元。

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